พายุกรรมซัด! เจ้าของเว็บออนไลน์ ก่อนโดนรวบ รถล้มกระดูก“หัก” ตร.มาหมดทางวิ่ง

เรียกได้ว่างานนี้เหมือนพายุกรรมซัดเข้าเต็ม ๆ หลังตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “Bigwinauto” เงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อปี ก่อนรวบผู้ต้องหาได้ 5 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นทั้งแอดมินและหนึ่งในหุ้นส่วนผู้รับผลประโยชน์จากเว็บ ซึ่งก่อนตำรวจบุกจับเพียงไม่กี่สัปดาห์ เจ้าตัวเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม กระดูกหักหลายจุด จนต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดิน สุดท้ายเมื่อตำรวจมาถึงจึงแทบหมดทางวิ่งหนี
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลัง พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.
ต่อมา พ.ต.อ.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ ผกก.2 บก.สอท.5 มอบหมายเจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ **Bigwinauto** ซึ่งมีพฤติการณ์เปิดให้บริการพนันออนไลน์หลายรูปแบบ
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ตำรวจพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนมากกว่า **10 ล้านบาทต่อเดือน** หรือคิดเป็นกว่า **120 ล้านบาทต่อปี**
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายรวม 8 ราย พร้อมขอหมายค้นเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เชื่อว่าใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บพนัน
ล่าสุด ตำรวจ กก.2 บก.สอท.5 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในซอยหนองขาม 3/3 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่พบและจับกุม **นายนรินทร์ อายุ 36 ปี** ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569
ตำรวจระบุว่า จากข้อมูลการสืบสวน นายนรินทร์ทำหน้าที่เป็น **แอดมินเว็บพนัน** และยังเป็นผู้รับผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนัน รวมถึงการประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมตรวจยึดของกลางรวมถึง **83 รายการ** ประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคาร 35 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 41 ใบ โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง หน้าจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อีก 1 ชุด
แต่สิ่งที่สะดุดตาในการจับกุมครั้งนี้ คือสภาพของผู้ต้องหาที่ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยพยุงตัว
ตำรวจระบุว่า ปัจจุบันนายนรินทร์ไม่ได้ประกอบอาชีพ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง จนได้รับบาดเจ็บและมีกระดูกหักหลายส่วน ทั้งบริเวณหัวเข่า ไหปลาร้า และโหนกแก้ม
ผ่านจากอุบัติเหตุมาได้เพียงไม่นาน เจ้าตัวยังอยู่ในช่วงพักรักษาอาการบาดเจ็บ ก่อนจะเจออีกเหตุการณ์ใหญ่ เมื่อตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นบุกถึงบ้านและเข้าจับกุมตามหมายจับ
จากเดิมที่กระดูกหักหลายจุดจนเดินยังต้องใช้ไม้ค้ำ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจึงแทบไม่มีทางหลบหนีไปไหน
ขณะเดียวกัน ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในเครือข่ายเดียวกันได้เพิ่มอีก 4 ราย
ประกอบด้วยชายอายุ 25 ปี ทำหน้าที่แอดมินเว็บพนัน และหญิงอายุ 28 ปี ทำหน้าที่แอดมินเว็บพนัน โดยทั้งคู่ถูกจับได้ในพื้นที่ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น
ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 ราย เป็นหญิงอายุ 21 ปี และหญิงอายุ 35 ปี ซึ่งตำรวจระบุว่าทำหน้าที่เป็น **บัญชีม้า** ถูกจับกุมได้ในพื้นที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
รวมปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว **5 ราย** จากหมายจับทั้งหมด 8 ราย ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คดียังไม่จบเพียงเท่านี้
ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่เหลือ รวมถึงตรวจสอบบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์และผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ตลอดจนไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อดำเนินการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดตามกฎหมาย
จากเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 10 ล้านบาท สู่ปฏิบัติการทลายเครือข่ายที่ตำรวจขอหมายจับแล้ว 8 ราย
โดยเฉพาะหนึ่งในหุ้นส่วนเจ้าของเว็บที่ดูเหมือนช่วงนี้จะเจอเคราะห์ซ้ำเข้ามาติด ๆ กัน
ปลายเดือนกรกฎาคม รถจักรยานยนต์ล้มจนกระดูกหักหลายจุด ต้องใช้ไม้ค้ำพยุงตัว
ต้นเดือนสิงหาคมถูกออกหมายจับ
และสุดท้ายตำรวจไซเบอร์บุกถึงบ้าน จบเส้นทางการหลบเลี่ยงในสภาพที่แทบไม่มีแรงจะวิ่งไปไหน
ส่วนทรัพย์สินและเงินหมุนเวียนระดับร้อยล้านบาทจะเชื่อมโยงไปถึงใครอีกบ้าง จากนี้ตำรวจไซเบอร์กำลังเดินหน้าขยายผลต่อ เพื่อไล่ให้ถึงผู้รับผลประโยชน์และผู้ร่วมขบวนการที่เหลือทั้งหมด
#NEWS1 รายงาน
ที่มา : ตำรวจไซเบอร์