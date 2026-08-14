ใครว่าเอไอให้มาดู ปชส.สระแก้วถ่ายเอง! ลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรม มลพิษเพียบ

กลายเป็นภาพที่ทำให้หลายคนต้องหันกลับมามองปัญหากากขยะอุตสาหกรรมอีกครั้ง หลังจังหวัดสระแก้วเปิดภาพจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งของเสียในอำเภอวัฒนานคร ซึ่งไม่ได้เป็นภาพจากเอไอหรือภาพจำลอง แต่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บันทึกไว้เอง
จากการตรวจสอบพบจุดลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมรวมถึง **6 จุด ในพื้นที่ 2 ตำบล** มีทั้งพลาสติก สายไฟ อุปกรณ์จากโรงงาน จาระบี และผงสีดำไม่ทราบชนิด บางจุดส่งกลิ่นเหม็น จนหน่วยงานรัฐต้องเร่งเก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ว่าเข้าข่ายของเสียอุตสาหกรรมอันตรายหรือไม่
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้วประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
จุดแรกอยู่ที่ **ตำบลห้วยโจด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร** เจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมถึง 5 จุด
ของเสียที่พบมีทั้งพลาสติก สายไฟ อุปกรณ์และวัสดุที่มีลักษณะเป็นของใช้จากโรงงาน จาระบี รวมถึงผงสีดำที่ปะปนอยู่กับกองขยะอุตสาหกรรม
ขณะที่อีกจุดอยู่ในพื้นที่ **ตำบลโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ** ซึ่งเจ้าหน้าที่พบกองผงสีดำจำนวนหนึ่ง พร้อมกลิ่นเหม็นผิดปกติ จึงต้องเร่งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าสารดังกล่าวคืออะไร และมีความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนหรือไม่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้นำตัวอย่างกากของเสียที่พบ ส่งไปยัง **ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี** เพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด
หากผลตรวจออกมาว่า ของเสียเหล่านี้เป็นขยะอุตสาหกรรมอันตราย เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จะตรวจสอบทั้ง **เจ้าของที่ดิน ผู้ที่นำขยะมาทิ้ง เจ้าของขยะ และโรงงานต้นทาง** ว่ามีการครอบครอง ขนย้าย หรือจัดการวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
หากพบความผิด อาจเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 รวมถึง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ในส่วนของการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะดำเนินการแจ้งความในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรำคาญและการจัดการขยะมูลฝอยโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมสามารถออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าของที่ดินระงับเหตุและปรับปรุงพื้นที่
ขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จะนำผลตรวจพิสูจน์ไปประกอบการดำเนินการเรียกค่าเสียหายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หากพบว่าการลักลอบทิ้งกากของเสียสร้างผลกระทบต่อดิน น้ำ หรือระบบนิเวศในพื้นที่
ประเด็นสำคัญหลังจากนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงว่า **“ขยะที่เห็นคืออะไร”**
แต่ต้องตามต่อไปถึงว่า **มาจากโรงงานใด ใครเป็นผู้ขน ใครเป็นผู้ว่าจ้าง และเหตุใดกากของเสียเหล่านี้จึงถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ชุมชน**
เพราะกากขยะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผงหรือสารที่ยังไม่ทราบชนิด หากมีโลหะหนัก สารเคมี หรือสารอันตรายปะปนอยู่ ผลกระทบอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ถูกนำมาทิ้งเท่านั้น แต่สามารถตกค้างในดินและแหล่งน้ำได้นาน
ที่น่าจับตาคือ ครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบถึง 6 จุดในพื้นที่เพียง 2 ตำบล ทำให้ต้องตั้งคำถามต่อว่า เป็นการนำมาทิ้งเพียงครั้งเดียว หรือมีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งเป็นประจำก่อนหน้านี้แล้ว
หากตรวจย้อนเส้นทางรถบรรทุก เอกสารกำกับการขนย้าย และต้นทางของเสียได้ ก็อาจทำให้รู้ว่าเบื้องหลังมีเพียงผู้ลักลอบรายย่อย หรือเชื่อมโยงไปถึงโรงงานและเครือข่ายรับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่กว่านั้น
อีกประเด็นที่ต้องจับตาคือ **เจ้าของที่ดิน**
เพราะหากพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของพื้นที่รู้เห็น ยินยอม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้ง ก็อาจต้องร่วมรับผิดตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงผู้ที่ขนขยะมาทิ้งเท่านั้น
จังหวัดสระแก้วยืนยันว่า ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข พร้อมให้ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
เรื่องนี้จึงเป็นอีกครั้งที่สะท้อนว่า ปัญหากากอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่แค่ในรั้วโรงงาน
เพราะเมื่อของเสียถูกนำออกจากโรงงานแล้ว หากระบบติดตามหละหลวม หรือมีผู้รับกำจัดที่นำไปทิ้งผิดกฎหมาย สุดท้ายพื้นที่เกษตร ชุมชน และประชาชนกลับเป็นผู้รับผลกระทบแทน
ครั้งนี้ภาพจากพื้นที่ก็ชัดเจนแล้วว่า **กองขยะไม่ได้ถูกสร้างด้วยเอไอ**
แต่สิ่งที่สังคมกำลังรอคำตอบจากหน่วยงานรัฐคือ
**ใครเอามาทิ้ง มาจากโรงงานไหน และใครต้องรับผิดชอบกับมลพิษที่ถูกทิ้งไว้กลางสระแก้ว**
#NEWS1 รายงาน
ที่มา : จังหวัดสระแก้ว / ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว