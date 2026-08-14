หนีคดี 17 ปี คิดว่ารอด! คนร้าย 39 ปีโดนรวบ ก่อเหตุลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 ที่ชัยภูมิ

หนีคดีมานานกว่า 17 ปี สุดท้ายไม่รอด ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ตามรวบชายวัย 39 ปี ผู้ต้องหาบัญชีคนร้ายสำคัญลำดับที่ 61 หลังถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุใช้อาวุธ ป.ลูกซองลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ก่อนหลบหนีคดีเรื่อยมาจนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้ในกรุงเทพมหานคร
ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปราม เปิดเผยผลการจับกุม **นายลำพูน อายุ 39 ปี** ผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถูกจัดอยู่ในบัญชีคนร้ายสำคัญ **ลำดับที่ 61**
คดีนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2552 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและเดินทางเข้าไประงับเหตุ
แต่ระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่ มีการใช้อาวุธ ป.ลูกซองลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีออกจากพื้นที่ และไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ต้องหาสามารถหลบหนีการจับกุมได้นานกว่า **17 ปี**
จากชายหนุ่มในวันเกิดเหตุ กระทั่งปัจจุบันมีอายุ 39 ปี คดีเก่าที่อาจคิดว่าผ่านพ้นไปแล้วก็ยังไม่ถูกลืม
ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ จนกระทั่งชุดสืบสวนของกองบังคับการปราบปรามสืบทราบว่า นายลำพูนมาอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จึงติดตามความเคลื่อนไหว ก่อนเข้าจับกุมตัวได้บริเวณหน้าบ้านเช่า ภายในตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดการหลบหนีที่กินเวลายาวนานกว่า 17 ปี
หลังจับกุม เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามหมายจับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
การจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้คดีจะผ่านมานานเพียงใด แต่หากยังมีหมายจับและคดียังไม่สิ้นสุด เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีได้
โดยเฉพาะคดีที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงถึงขั้นใช้อาวุธ ป.ลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังเข้าไประงับเหตุ
จากปี พ.ศ.2552 ผ่านมาถึงปี พ.ศ.2569 เป็นเวลากว่า 17 ปีเต็มที่ผู้ต้องหารายนี้หลบหนี
แต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้น
จากผู้ต้องหาบัญชีคนร้ายสำคัญลำดับที่ 61 วันนี้ถูกตำรวจสอบสวนกลางตามรวบตัวได้กลางกรุงเทพฯ ก่อนนำตัวกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบสองทศวรรษก่อน
#NEWS1 รายงาน
ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)