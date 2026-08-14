‘เอกนิติ’ขีดเส้น 30 วัน สางประเด็นร้อน MD ธ.ก.ส.

บอร์ด ธ.ก.ส. กำหนดกรอบเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง 8 ข้อร้องเรียนของ สร.ธ.ก.ส.ภายใน 30 วัน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเชื่อ การบริหารค่าใช้จ่าย ธรรมาภิบาล ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. นัดพิเศษ 14 ส.ค.69 พิจารณากรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. (สร.ธ.ก.ส.) ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.(ฉัตรชัย ศิริไล) โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธาน เพื่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 8 ข้อร้องเรียน ที่สหภาพฯ ยื่นมา
กำหนดกรอบเวลาให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลภายใน 30 วัน ระหว่างนี้ หากมีความคืบหน้าในข้อใด จะสื่อสารผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ทางด้าน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
สำหรับ 8 ข้อร้องเรียนของ สร.ธ.ก.ส. ที่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1. ทบทวนกระบวนการ Check & Balance สินเชื่อ
สหภาพฯ ขอให้กระทรวงการคลังสั่งการให้ ธ.ก.ส. ทบทวนกระบวนการ Check & Balance ในการวิเคราะห์สินเชื่อและการจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกร ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพความเป็นจริงของเกษตรกร เพื่อให้ลูกค้าภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบการใช้จ่าย
สหภาพฯ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ สหภาพฯ ยังตั้งข้อสังเกตว่าการบริหารดังกล่าวอาจสวนทางกับนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายของส่วนงานภูมิภาค และอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า
3. ขอไม่ต่อสัญญาผู้จัดการ ธ.ก.ส. สมัยที่ 2
สหภาพฯ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นสมัยที่ 2 โดยให้เหตุผลว่าบริบทและแนวทางการทำงานไม่เหมาะสมกับการดูแลภาคการเกษตร
4. สอบผู้บริหารระดับสูงกรณีดูแลลูกค้าเงินฝากรายย่อย
ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. กรณีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สหภาพฯ เห็นว่าเป็นการด้อยค่าและไม่ดูแลลูกค้าเงินฝากรายย่อย โดยระบุว่าการส่งเสริมการออมและการดูแลลูกค้าเงินฝากรายย่อยควรเป็นภารกิจสำคัญของ ธ.ก.ส. เพื่อให้ประชาชนสามารถออมเงินกับธนาคารได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน
5. ตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องเงินหรือประโยชน์จากบริษัทประกัน
สหภาพฯ ขอให้ตรวจสอบผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับคืนจากบริษัทประกัน ในลักษณะที่อาจเป็นงบประมาณนอกบัญชีงบการเงินของ ธ.ก.ส.
6. ตรวจสอบกรณีแทรกแซงคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ขอให้ตรวจสอบกรณีผู้จัดการ ธ.ก.ส. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการแทรกแซงการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งสหภาพฯ เห็นว่าอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
7. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
สหภาพฯ ขอให้ตรวจสอบกรณี ธ.ก.ส. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างว่าเป็นไปตามหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หรือไม่ โดยสหภาพฯ ระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ควรผ่านกระบวนการเจรจาและได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นองค์กรผู้แทนพนักงาน ไม่ควรดำเนินการโดยฝ่ายนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว
8. เสนอเปลี่ยนคำขวัญ ธ.ก.ส.
ข้อเรียกร้องสุดท้าย คือ ขอให้ ธ.ก.ส. นำคำว่า “เคียงคู่รู้ค่าประชาชน” มาใช้เป็นคำขวัญของธนาคาร และยกเลิกคำว่า “The way we are” ทันที