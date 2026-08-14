ทนายวิจิตรเดือด! จี้อนุทิน ก่อนแก้ปัญหา ป. แก้โกงสอบ แก้คอร์รัปชัน แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน

กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา ป. หลัง ทนายวิจิตร ทองนุ่น โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เรียกร้องไปยังรัฐบาลและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญ โดยมองว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ควรได้รับการเร่งแก้ไข
ทนายวิจิตรระบุข้อความว่า
“ก่อนที่จะแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืน แก้ปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น แก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แก้ปัญหาการโกงสอบเข้ารับราชการให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาแก้เรื่องอาวุธปืน”
ใจความสำคัญของโพสต์จึงไม่ได้ปฏิเสธการแก้ปัญหาเรื่อง ป.โดยตรง แต่เป็นการตั้งคำถามถึง ลำดับความสำคัญในการบริหารประเทศ ว่า ก่อนที่รัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่อง ป. ควรเร่งจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเสียก่อนหรือไม่
หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาคือ ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อการดำรงชีวิตโดยตรง รวมถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่ยังคงถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามและการสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ
ขณะเดียวกัน ทนายวิจิตรยังกล่าวถึง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการโกงสอบเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทั้งระบบการเมืองและระบบราชการ เพราะหากกระบวนการเข้าสู่อำนาจหรือการเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐถูกตั้งคำถามเรื่องความสุจริต ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบโดยรวม
โพสต์ดังกล่าวจึงสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งท่ามกลางการถกเถียงเรื่องนโยบายควบคุม ป.ว่า การสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอาจไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องอาวุธเพียงด้านเดียว แต่ต้องพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ การทุจริต ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในระบบราชการควบคู่กันไป
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของทนายวิจิตร ทองนุ่น ต่อการจัดลำดับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่ใช่ข้อสรุปว่าปัญหาที่กล่าวถึงเกิดขึ้นจากบุคคลหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
#NEWS1 รายงาน