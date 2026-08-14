โจรใต้ ไหนอ้างอุดมการณ์ วาสนาโพสต์ภาพ 18 ล้านซุกบ้านผู้ต้องสงสัย หลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า บุกค้น

ปฏิบัติการปราบปราม **“ภัยแทรกซ้อน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้** ถูกจับตามองอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ **ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี** ก่อนพบของกลางจำนวนมาก ทั้งบุหรี่ผิดกฎหมาย ป. พร้อมเครื่องกระสุน และเงินสดก้อนใหญ่กว่า **18.7 ล้านบาท**
ปฏิบัติการดังกล่าวนำโดย **กองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน 14 จังหวัดภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า** ร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ศุลกากร และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อน
ขณะเข้าตรวจค้น มีชายชื่อ **มะสาตา** ซึ่งทางการสงวนนามสกุล แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และมีบุคคลอื่นอยู่ภายในบ้านรวม 3 คน
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่รายงานว่าพบ **บุหรี่ผิดกฎหมายประมาณ 2,452,680 มวน ป.พก 3 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน และเงินสดประมาณ 18,759,000 บาท** ก่อนตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่ง สภ.ยะรัง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลถึงบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้าน **วาสนา นาน่วม** ผู้สื่อข่าวสายทหาร ยังเผยแพร่ภาพเงินสดจำนวนมากจากปฏิบัติการ พร้อมตั้งประเด็นถึงการปราบปราม “ภัยแทรกซ้อน” ในพื้นที่ชายแดนใต้ ทำให้ภาพเงินสดกว่า 18 ล้านบาทกลายเป็นจุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์
ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายความมั่นคงจับตาคือ **“ภัยแทรกซ้อน”** ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมผิดกฎหมายที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอิทธิพลและปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลเส้นทางการเงิน ที่มาของบุหรี่ผิดกฎหมาย และ ป.ที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเครือข่ายใดบ้าง
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยในขณะนี้ **ยังไม่ควรสรุปว่าเงิน 18.7 ล้านบาทหรือบุหรี่ผิดกฎหมายเป็น “ท่อน้ำเลี้ยงโจรใต้” โดยตรง** เพราะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล และยังต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยและทรัพย์สินที่ตรวจยึดกับขบวนการก่อความไม่สงบ
แต่การตรวจพบทั้ง **เงินสดกว่า 18 ล้านบาท บุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2.45 ล้านมวน และ ป.พร้อมเครื่องกระสุน** ภายในบ้านเป้าหมาย ย่อมทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้มาจากไหน และเครือข่ายสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาความมั่นคงหรือไม่
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบ พร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
**ที่มา: กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า / วาสนา นาน่วม**
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