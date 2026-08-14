ถึงกับต้องอุทาน "อ.ห." สาวจีน 24 หาตัวไม่เจอ ประเทศไทยโดนทัวร์ลง สุดท้าย "กลับจีน" อ้างโทรศัพท์หาย

จากกรณี **“ฉี เหมิง” (Qi Meng)** หญิงชาวจีนวัย 24 ปี ขาดการติดต่อกับครอบครัวหลังเดินทางเข้าประเทศไทย จนกลายเป็นข่าวใหญ่และสร้างความกังวลในโลกออนไลน์จีน ก่อนเรื่องราวจะพลิก เมื่อมีข้อมูลล่าสุดว่าเจ้าตัว **เดินทางกลับประเทศจีนแล้ว** และชี้แจงว่าสาเหตุที่ติดต่อไม่ได้เป็นเพราะโทรศัพท์มือถือสูญหาย
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ฉี เหมิง เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยเที่ยวมาเลเซียประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก่อนขึ้นเที่ยวบิน MH784 จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ **2 สิงหาคม 2569** หลังจากนั้นมีข้อมูลจากเพื่อนของเธอว่า หญิงสาวได้เดินทางไปกับชายชาวจีนที่รู้จักกันทางออนไลน์ โดยชายคนดังกล่าวเสนอว่าจะพาไปเชียงใหม่ ก่อนที่เธอจะขาดการติดต่อไป
การหายตัวไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์สร้างความวิตกให้ครอบครัวอย่างหนัก จนมีการขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ขณะที่เพื่อนและคนรู้จักช่วยกันประกาศตามหา และถึงขั้นมีการกล่าวถึงความพร้อมที่จะเจรจาหากเป็นการเรียกค่าไถ่ แม้ในขณะนั้น **ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเธอถูกลักพาตัวหรือมีผู้เรียกค่าไถ่จริง**
เรื่องดังกล่าวยังทำให้ประเทศไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักบนโลกออนไลน์ โดยมีการคาดเดาไปต่าง ๆ นานา ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัย การลักพาตัว ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ ทั้งที่หลายข้อกล่าวหาในขณะนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไทย และยังมีข้อพิรุธบางประการที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต เช่น IP ของประกาศตามหาที่ปรากฏว่าอยู่ในกัมพูชา ไม่ใช่จีน
แต่ล่าสุดวันที่ **12 สิงหาคม 2569** เรื่องกลับพลิก เมื่อมีข้อมูลว่า ฉี เหมิง เคลื่อนไหวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยระบุว่า **เดินทางกลับถึงประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว** พร้อมชี้แจงว่า สาเหตุที่หายไปและไม่สามารถติดต่อได้ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก **โทรศัพท์มือถือสูญหาย**
โพสต์ดังกล่าวยังมีภาพที่ระบุสถานที่เป็น **ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเมืองหลวง** พร้อมวันที่ 12 สิงหาคม 2026 เวลา 10.55 น. และมีรายงานว่าตำแหน่ง IP ของบัญชีปรากฏอยู่ในกรุงปักกิ่ง ทำให้กรณีหญิงจีนที่ถูกประกาศตามหาในประเทศไทยจบลงโดยไม่มีรายงานว่าเธอได้รับอันตรายตามที่โลกออนไลน์เคยวิตกกันก่อนหน้านี้
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นอีกด้านที่ทำให้คนไทยตั้งคำถามว่า ตลอดช่วงที่หญิงสาวขาดการติดต่อ **ประเทศไทยถูกพาดพิงและตั้งข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยไปมากเพียงใด** ทั้งที่ท้ายที่สุดเจ้าตัวกลับปรากฏตัวที่จีน พร้อมคำอธิบายเพียงว่าโทรศัพท์หาย
อย่างไรก็ตาม ยังควรแยกให้ชัดว่า กระแสวิจารณ์ประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดจาก **การคาดการณ์และข้อมูลบนโลกออนไลน์ระหว่างที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของหญิงสาว** ไม่ใช่ข้อสรุปจากทางการว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นในประเทศไทย
จากหญิงสาววัย 24 ปีที่หายตัวไปจนสถานทูตจีนต้องเข้ามาประสานช่วยเหลือ กลายเป็นข่าวที่สร้างความกังวลข้ามประเทศ ก่อนจะจบลงด้วยข้อความสั้น ๆ จากเจ้าตัวว่า **“กลับจีนแล้ว โทรศัพท์หาย”** ทิ้งไว้เพียงคำถามถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยจากกระแสข่าวและข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นก่อนข้อเท็จจริงจะปรากฏ
#NEWS1 รายงาน