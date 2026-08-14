ไชยชนกย้ำอีกรอบ AI Passport ไม่เกี่ยวกับตน ไม่ใช่คนต้องรับผิดชอบ อยากถามไปถามปลัดกระทรวง

ประเด็นโครงการ **TH-AI Passport** มูลค่ากว่า 1.6 พันล้านบาท ยังถูกจับตาต่อเนื่อง หลัง **ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)** ยืนยันอีกครั้งว่า จะไม่เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลว่า ตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่ถูกตั้งข้อสงสัย และได้แจ้งเรื่องนี้กับ **รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์”** ประธาน กมธ.ไว้ตั้งแต่แรก
ไชยชนกให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ว่า **“ผมไม่ไป”** พร้อมระบุว่า รักชนกเคยเชิญให้ตนไปชี้แจงตั้งแต่ช่วงที่มีการตั้งกระทู้ถามสด แต่ตนได้บอกไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ **ปลัดกระทรวงดีอีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง** เป็นผู้ให้ข้อมูลและเข้าชี้แจงต่อ กมธ.
ประเด็นนี้สอดคล้องกับท่าทีที่ไชยชนกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ในส่วนของ **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง TH-AI Passport ตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง** และเป็นหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจำที่จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุด้วยว่าได้สั่งให้ปลัดกระทรวงติดตามข้อมูลของโครงการอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง ไชยชนกไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของตนต่อโครงการทั้งหมด เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยระบุว่า **เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของการรับฟังความคิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพและความคุ้มค่า รวมถึงการเจรจากับคู่สัญญา** เพียงแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ไชยชนกยังเป็นผู้ชี้แจงเรื่อง TH-AI Passport ต่อที่ประชุมสภาด้วยตนเอง โดยระบุว่าได้รับรายงานว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ พร้อมยืนยันว่าโครงการมีความคุ้มค่า และประชาชน 5 ล้านคนจะได้ใช้ AI จำนวน 31 โมเดลฟรีเป็นเวลา 1 ปี
สำหรับตัวโครงการ TH-AI Passport มีวงเงินตามสัญญาประมาณ **1,621 ล้านบาท** จากงบประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยไทม์ไลน์การจัดซื้อจัดจ้างเริ่มมาตั้งแต่ปี 2568 ก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 และกลายเป็นประเด็นตรวจสอบเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสตามมา
ด้าน **รักชนก ศรีนอก** ในฐานะประธาน กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้เคยประกาศเชิญไชยชนกเข้าชี้แจงต่อ กมธ. และตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับ TOR กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการ
ดังนั้น ประเด็นที่ต้องแยกให้ชัดคือ **ไชยชนกไม่ได้บอกว่า TH-AI Passport “ไม่เกี่ยวกับตนเลย”** แต่ยืนยันว่า **ตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำลังถูกตรวจสอบ** และเห็นว่าผู้ที่ควรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนดังกล่าวคือปลัดกระทรวงและข้าราชการประจำที่รับผิดชอบโดยตรง
ขณะที่คำถามทางการเมืองยังคงอยู่ เมื่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสามารถออกมารับรองต่อสาธารณะว่าโครงการถูกต้อง คุ้มค่า และเดินหน้าต่อได้ แต่เมื่อ กมธ.ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของกระบวนการ กลับยืนยันว่า **ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการและจะไม่ไปชี้แจงด้วยตนเอง** จึงต้องจับตาว่า กมธ.จะเดินหน้าตรวจสอบผ่านปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างไรต่อไป
#NEWS1 รายงาน