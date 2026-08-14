สลด! กระทะย่างไฟฟ้าไฟรั่ว ผู้ใช้งานดับต่อหน้าหลาน มอก.ทราบเรื่อง เตรียมตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

เกิดเหตุสลดที่ **บ้านคำใหญ่ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น** เมื่อหญิงอายุประมาณ 60 ปี ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตขณะกำลังเตรียมหมูกระทะให้หลานรับประทานภายในบ้าน เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ **10 สิงหาคม 2569** ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ชีพจะเร่งเข้าช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ข้อมูลจากเพจ **หมอผี แจ้งข่าวชาวภูเวียง** ซึ่งติดตามเหตุการณ์และเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์คนในครอบครัว ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่กับหลาน 2 คน และกำลังใช้งานกระทะย่างไฟฟ้า โดยระหว่างนั้นมีน้ำมันหกลงบริเวณปลั๊กไฟ ผู้เสียชีวิตจึงเข้าไปถอดปลั๊กออก ก่อนเกิดเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อตและล้มลง
จากคำบอกเล่าในคลิป หลานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เห็นความผิดปกติและร้องเรียกแม่ ขณะที่คนบริเวณหน้าบ้านเห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าแจ้งและขอความช่วยเหลือ ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.นาหว้า เข้าช่วยทำ CPR และนำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลภูเวียง แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยชีวิตได้
หลังเกิดเหตุ ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบคือ **กระแสไฟฟ้ารั่วมาจากตัวกระทะ สายไฟ ปลั๊ก หรือเกิดจากของเหลวที่หกบริเวณจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า** ซึ่งยังไม่ควรสรุปสาเหตุทางเทคนิคจนกว่าจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียด
ล่าสุดเพจหมอผี แจ้งข่าวชาวภูเวียง ระบุเพิ่มเติมว่า **ทาง มอก.ทราบเรื่องแล้ว และกำลังเตรียมตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดเหตุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รวมถึงตรวจสอบสาเหตุว่าเหตุใดตัวเครื่องจึงมีกระแสไฟรั่ว**
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับครัวเรือนที่ใช้กระทะย่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบอาหาร โดยเฉพาะการใช้งานใกล้น้ำ น้ำมัน หรือของเหลว เพราะหากเกิดไฟรั่วหรือระบบป้องกันไฟฟ้าภายในบ้านทำงานผิดปกติ อาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้
ขณะเดียวกันต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่า **กระทะย่างไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของกระแสไฟรั่วจริงหรือไม่ และตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านมาตรฐานหรือความปลอดภัยหรือไม่** ก่อนจะสามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้
**ที่มา: หมอผี แจ้งข่าวชาวภูเวียง**
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