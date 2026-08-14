สู้แล้วรวย? “วาสนา” เผยทหารบุกค้น “โจรใต้” ยะรัง เจอเงินสด 18 ล้าน บุหรี่เถื่อน 300 ลัง

สะเทือนพื้นที่ชายแดนใต้ หลัง วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหารและความมั่นคง โพสต์เปิดข้อมูลปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเจ้าตัวระบุในโพสต์ว่าเป็นการตรวจค้น “โจรใต้” ก่อนพบของกลางจำนวนมากจนน่าตกใจ
วาสนาระบุว่า จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบ เงินสดถึง 18 ล้านบาท พร้อมบุหรี่เถื่อนประมาณ 300 ลัง นอกจากนี้ยังพบ ป.พก 3 กระบอกและกระสุน อยู่ภายในพื้นที่ตรวจค้น
สิ่งที่ถูกตั้งคำถามทันทีคือ เงินสดจำนวนมหาศาลถึง 18 ล้านบาทมาจากไหน รวมถึงบุหรี่เถื่อนจำนวนมากมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายใด และบุคคลที่ถูกตรวจค้นมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในลักษณะใด
โดยเฉพาะการพบทั้ง เงินสด บุหรี่เถื่อน และ ป.พร้อมกระสุน ในจุดเดียวกัน ทำให้ประเด็นนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการจับสินค้าหนีภาษี แต่ต้องจับตาว่าเจ้าหน้าที่จะขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รายละเอียดที่ว่าเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อความไม่สงบอย่างไร รวมถึงที่มาของเงินสด 18 ล้านบาท ยังต้องรอการเปิดเผยรายละเอียดจากฝ่ายความมั่นคงเพิ่มเติม จึงยังไม่ควรสรุปว่าเงินหรือรายได้จากบุหรี่เถื่อนถูกนำไปใช้สนับสนุนการก่อเหตุ จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน
แต่ของกลางที่วาสนาเปิดข้อมูลออกมา โดยเฉพาะ เงินสด 18 ล้านบาทและบุหรี่เถื่อน 300 ลัง ถือเป็นตัวเลขที่น่าจับตา และอาจนำไปสู่การขยายผลครั้งสำคัญว่า เบื้องหลังเป้าหมายที่ถูกตรวจค้นครั้งนี้มีเครือข่ายใดเกี่ยวข้องอีกบ้าง
ที่มา: วาสนา นาน่วม
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