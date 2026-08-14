ปิดไม่อยู่! เพจต้านทุจริตโพสต์สะเทือน อ้าง “แม่ซื้อปี 64 ลูกซื้อปี 68” ราชการส่วนท้องถิ่น ลุ้นรื้อย้อนหลัง

ประเด็นทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่จบง่าย ๆ ล่าสุดเพจ **ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย** โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนวงการท้องถิ่นว่า **“แม่ ซื้อปี 64 ลูก ซื้อปี 68 ราชการส่วนท้องถิ่น”** สร้างกระแสตั้งคำถามทันทีว่า ข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อสอบหรือซื้อตำแหน่งอาจไม่ได้มีเฉพาะการสอบรอบล่าสุด แต่อาจต้องย้อนตรวจสอบกลับไปถึงการสอบปี 2564 ด้วย
โพสต์ดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของ “แม่” และ “ลูก” หรือหลักฐานรายละเอียดในข้อความที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่ประโยค **“แม่ซื้อปี 64 ลูกซื้อปี 68”** ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่คดีทุจริตสอบท้องถิ่นกำลังถูกขยายผล และมีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า หากตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าผู้ได้รับการบรรจุมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างชัดเจน ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยเคยมีการพูดถึงกลุ่มที่ต้องตรวจสอบในลอตแรกมากกว่า 3,000 ราย
ขณะที่เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เป็นหนึ่งในเพจที่ออกมาเปิดข้อมูลและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างถึงผู้ได้รับการบรรจุที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติหลายพันรายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของแต่ละรายยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นสำคัญจากโพสต์ล่าสุดจึงอยู่ที่คำถามว่า **หากพบหลักฐานว่าปัญหามีมาตั้งแต่การสอบปี 2564 จริง หน่วยงานรัฐจะรื้อการสอบย้อนหลังหรือไม่ และจะตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุและรับราชการมาแล้วหลายปีอย่างไร**
โดยเฉพาะเมื่อคำกล่าวอ้างครั้งนี้เชื่อมโยงคนในครอบครัวถึงสองรุ่น คือ **“แม่ปี 64 – ลูกปี 68”** หากเพจเปิดหลักฐานเพิ่มเติมและหน่วยงานรัฐตรวจสอบพบมูล ก็อาจทำให้ขอบเขตการสอบสวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขยายย้อนหลังไปไกลกว่าการสอบรอบปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้อความ **“แม่ซื้อปี 64 ลูกซื้อปี 68” ยังเป็นข้อกล่าวอ้างจากเพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย** และจากโพสต์ที่เผยแพร่ยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะระบุว่าบุคคลใดกระทำผิด จึงต้องจับตาว่าจะมีการเปิดข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามมาหรือไม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขยายการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงการสอบปี 2564 หรือไม่
**ที่มา: ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย**
#NEWS1 รายงาน