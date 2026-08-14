พิพัฒน์ไม่ธรรมดา แลนด์บริดจ์พับไว้ ดันรถไฟทางคู่สายใต้ 1 แสนล้าน หวังดึงเรตติ้งคนใต้ให้พรรคน้ำเงิน

จับตาเกมการเมืองภาคใต้ของ **พิพัฒน์ รัชกิจประการ** แกนนำพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หลังโครงการแลนด์บริดจ์มูลค่าระดับล้านล้านบาทถูกพับไว้ ล่าสุดหันมาเร่งผลักดัน **รถไฟทางคู่สายใต้ ระยะที่ 2** วงเงินรวมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่ง MGR Online Live วิเคราะห์ว่าอาจเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่พรรคหวังใช้สร้างผลงานและรักษาฐานเสียงภาคใต้
ก่อนหน้านี้ พรรคภูมิใจไทยใช้แคมเปญเลือกตั้งประกาศ **“ทวงคืน 30 ปีที่เสียไปให้คนภาคใต้”** พร้อมผลักดันการลงทุนด้านคมนาคม การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานใน 14 จังหวัดภาคใต้ ก่อนสามารถกวาดเก้าอี้ สส.ในพื้นที่ได้ถึง 31 ที่นั่ง
แต่โครงการขนาดใหญ่อย่าง **แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง** ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนระดับ 1 ล้านล้านบาท กลับต้องพับแผนไว้ หลังรัฐบาลประเมินถึงความคุ้มค่าและเผชิญกระแสคัดค้านในพื้นที่ ทำให้โครงการใหญ่ที่เหลือและถูกจับตามองจึงเป็นรถไฟทางคู่สายใต้ ระยะที่ 2
โครงการเดิมประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ **ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา และชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์** โดยมีการสั่งทบทวนรูปแบบก่อสร้างบางช่วงจากระดับดินเป็นสะพานยกระดับ เพื่อรับมือปัญหาน้ำท่วมบริเวณหาดใหญ่ รวมทั้งปรับราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน
ผลจากการปรับแบบและต้นทุนทำให้วงเงินทั้ง 3 เส้นทางเพิ่มจาก **104,465 ล้านบาท เป็น 122,720 ล้านบาท** หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 18,254 ล้านบาท
ล่าสุดจึงมีการปรับแผนครั้งสำคัญ โดย **ตัดช่วงหาดใหญ่-สงขลา ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร** ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนราว 15,922 ล้านบาทออก ส่งผลให้วงเงินโครงการลดเหลือประมาณ **106,798 ล้านบาท**
นอกจากช่วยลดวงเงินแล้ว MGR Online Live ยังระบุว่า การตัดช่วงหาดใหญ่-สงขลาออกยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาพื้นที่เขตทางรถไฟเดิม ซึ่งหยุดให้บริการมานานเกือบ 30 ปี และปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ หากเดินหน้าโครงการย่อมต้องเผชิญทั้งปัญหาการจัดการพื้นที่และผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก
นายพิพัฒน์ยอมรับถึงช่วงหาดใหญ่-สงขลาว่า หากดำเนินการอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และการตัดออกยังช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
แผนล่าสุดเตรียมนำโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เข้าสู่การพิจารณาของ **ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา ช่วงวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2569** หากได้รับอนุมัติ การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลหาผู้รับจ้างได้ในปี 2570 ก่อนเข้าสู่การก่อสร้างและทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2574-2576
จึงต้องจับตาว่า หลังแลนด์บริดจ์ถูกพับไว้ การดันรถไฟทางคู่สายใต้วงเงินกว่า **1.06 แสนล้านบาท** จะกลายเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของ “พิพัฒน์” และพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งพรรคน้ำเงินเพิ่งสร้างฐานการเมืองและกวาด สส.เข้ามาจำนวนมากในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การมองว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ **“ดึงเรตติ้งคนใต้ให้พรรคน้ำเงิน”** เป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองของ MGR Online Live ขณะที่ตัวโครงการและวงเงินลงทุนต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของภาครัฐต่อไป
**ที่มา: MGR Online Live**
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