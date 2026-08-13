“พลอย” ลูกป่วยหลายโรค แม่ต้องจำนองที่บ้านเพื่อผ่าตัดรักษา รายได้หาเช้ากินค่ำ แทบไม่มีค่ารถพาลูกไปหาหมอ ลำบากแค่ไหน พร้อมสู้เพื่อลูก!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อรู้จัก “พลอย” คุณแม่ลูกสอง ที่ไม่เพียงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่การป่วยของลูกที่เกิดจากคลอดก่อนกำหนด ยังทำให้เงินเก็บที่เคยมีหมดไป ซ้ำร้าย คุณยายถึงขั้นต้องจำนองที่บ้านเพื่อนำเงินรักษาหลาน รายได้แทบไม่พอรายจ่าย ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตไปต่อได้
“ตอนนี้น้องมีภาวะหลอดลมตีบ และปอดไม่ดี เป็นโรคทางเดินอาหาร และมีหน้าท้องที่ยังไม่ได้ผ่าตัดเย็บปิด”
พลอยวรินทร์ มหาปั้น หรือพลอย แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่เพียงต้องดูแลลูกน้อยถึง 2 คน แต่ลูกคนโตอย่างน้องพอร์ช วัยขวบครึ่งยังมีปัญหาสุขภาพให้ต้องเทียวเข้าออก รพ.อยู่บ่อยๆ ขณะที่น้องพิ้งค์ ลูกคนเล็ก เพิ่งลืมตาดูโลกได้แค่ 1 เดือน
“(ถาม-สาเหตุที่น้องพอร์ชป่วยหลายโรคเพราะอะไร?) เพราะคลอดก่อนกำหนด คลอดตอน 7 เดือน (ถาม-เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคลอดก่อนกำหนด?) น่าจะเป็นเพราะหนูล้ม ล้มแล้วท้องช้ำ และน้ำคร่ำเยอะ (ถาม-พอเรารู้ว่าต้องคลอดก่อนกำหนด ตอนนั้นรู้สึกยังไง?) กลัว กลัวลูกออกมาแล้วร่างกายไม่ครบ”
“เรื่องหลอดลมตีบและปอดไม่ดี เป็นตั้งแต่เกิดแล้ว ก็ต้องรักษาระยะยาว ปอดไม่ดี มีเสมหะเยอะ ต้องดูดทุกวัน (ถาม-ตั้งแต่เกิดมา น้องพอร์ชผ่าตัดไปกี่ครั้งแล้ว?) ประมาณ 3 ครั้ง มีผ่าตัดหลอดอาหาร และตรงนี้เส้นเลือดดำ ผ่าตัดให้อาหารทางเส้นเลือดดำ เพราะน้องไม่โต และผ่าตัดหน้าท้อง (ถาม-น้องยังต้องรักษาต่อเนื่อง?) ต่อเนื่อง ยังมีนัดอยู่ ต้องไปตามหมอนัด”
การมีลูกป่วย 1 คน และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฐานะครอบครัว จากที่เคยมีเงินเก็บ ก็ร่อยหรอลงจนไม่เหลือ
“จากมีเงินเก็บก็ไม่เหลือ เพราะตอนนั้นน้องแอดมิดอยู่ รพ. 3 เดือน ก็ต้องวิ่งไปส่งแพมเพิส ไปเซ็นเอกสารยินยอมหลายอย่าง และกระทบหลายอย่าง เพราะค่ารถไปกลับก็หลายบาท (บ้านอยู่ จ.สุพรรณบุรี ส่วน รพ.อยู่กรุงเทพฯ) พอลูกกลับมาอยู่บ้าน ก็ไม่ได้ดี 100% ต้องเข้าออก รพ.ตลอด (ถาม-ทุกวันนี้ต้องไปพบหมอบ่อยไหม?) เดือนหนึ่งก็ 2 ครั้งได้”
“(ถาม-ตอนนี้เรื่องใหญ่ที่อันตรายต่อสุขภาพต้องรักษาน้องคือ?) เรื่องปอดและหลอดลมตีบ ซึ่งต้องใช้เวลา ตอนนี้กินยังมีสำลักอยู่เลย สำลักคือลงปอด ที่หายใจดังๆ คือปอดไม่ดี และมีเสมหะเยอะ (ถาม-แล้วลำไส้นี่ยังไง?) หน้าท้องตอนนี้หมอมีแพลนว่าจะนัดเย็บปิด แต่หนูเพิ่งพาน้องไปเมื่อวันที่ 17 เพื่อไปปิด พอดีน้องติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มันลงปอด ปอดไม่ดี เลยต้องเลื่อนไปอีก ตอนนี้เลยหนักเรื่องทำแผลที่หน้าท้องของน้อง เพราะเวลาน้องกินไป มันก็ซึมออกทางแผลหน้าท้อง หนูก็ต้องล้างแผล และเปลี่ยนผ้าก๊อซเรื่อยๆ แต่ละวันใช้เยอะมาก”
ไม่ใช่แค่เงินหมดไปกับการรักษาลูกที่ป่วย แต่แม่ของพลอยยังถึงขั้นต้องเอาที่บ้านไปจำนอง เพื่อนำเงินมารักษาหลานอีกด้วย
“ตอนที่รู้ว่าลูกคลอดก่อนกำหนด ก็ห่วงลูกห่วงหลาน (ถาม-ในฐานะยาย ช่วยดูแลหลานยังไงบ้าง?) ก็มีเรื่องเงินเรื่องอะไร ก็ต้องรับจ้าง ทำงานรับจ้างทั่วไปรายวัน ส่งให้ทีละ 300 200 ตอนนั้นหลานยังอยู่ รพ. ยายก็หาเงินให้ แล้วมันไม่พอ เงินไม่พอ ก็เอาที่บ้านไปจำนอง เอาเงินไปผ่าตัดรักษาหลาน”
ก่อนหน้าที่จะมีลูก พลอยมีงานประจำทำ ชีวิตไม่ลำบาก แต่หลังจากมีลูกป่วย ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เพราะความไม่รับผิดชอบของสามี
หลังตัดสินใจแยกทางกับสามี เพราะไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก แม่ของพลอยจึงต้องรับบทหนักในการเป็นเสาหลักหาเลี้ยงลูกและหลานอีก 2 ชีวิต
“(ถาม-ตอนนี้ยายมีรายได้จากการทำงานอะไร?) รับจ้างทั่วไป ตัดข้าวดีด แหวกน้ำในนา (ถาม-แล้วรายได้เป็นยังไง?) วันละ 350 บางทีก็ไม่มีงาน บางทีก็มี (ถาม-รายได้ไม่แน่นอน?) ถ้าหยุด เราก็ทำตะกร้าสานตะกร้ากัน (ถาม-แล้วค่าใช้จ่ายหลักของครอบครัวมีอะไรบ้าง?) ที่หนัก ก็ส่งหนี้บ้าน ต้องส่งเขาทุกเดือนๆ ก็ต้องหาทำงานรับจ้างไปส่งเขา นี่ยังไม่ได้ส่งเลย ถึงกำหนดเขาแล้ว เลยมาแล้ว เขาก็ต้องคิดอีก”
ด้านพลอยยอมรับว่า ทุกวันนี้ เสาหลักในการหารายได้คือแม่คนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายจ่าย“แม่ทำงานทุกวันนี้ ต้องเก็บให้ครบ 1 พันบาทเพื่อไปส่งดอกเขา กลับมาตอนเย็น ก็จะซื้อกับข้าวซื้ออะไรแยกไปซื้อไม่ได้ เพราะต้องเก็บให้ครบ 1 พัน และส่งเขา (ถาม-แล้วคุณตา?) คุณตาเขาไปอยู่ฉะเชิงเทราแล้ว แยกกับแม่แล้ว (ถาม-เพราะฉะนั้นเสาหลักคือยาย แล้วค่าใช้จ่ายไม่พอ อยู่ได้ยังไง ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่?) ไม่มีก็ต้องทน บางทีตัวน้อยก็ต้องให้กินนมทางการแพทย์ของน้องไปก่อน ซึ่งไม่ควร แต่มันไม่มี ก็ต้องให้กินไปก่อน (ถาม-แล้วตัวแม่มีน้ำนมไหม?) ไม่มี”
การมีลูกที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะต้องทำแผลทุกวัน กินยา พ่นยา และดูดเสมหะ ทำให้พลอยไม่สามารถทำงานได้ แม้ที่ผ่านมาจะพยายามช่วยแม่หารายได้ แต่สุดท้ายก็ต้องหยุด เพราะไม่มีทุน
“ก่อนหน้านี้ก็สานตะกร้าจากผักป่องผักตบชวาขายใบละ 9 บาท (ถาม-แล้วไปเอาที่ไหนมาสาน?) บางทีก็ซื้อเขา มีตัดบ้างนิดหน่อย (ถาม-วันหนึ่งสานได้เท่าไหร่?) ถ้าไม่ยุ่งก็ 5 ใบ (ถาม-9 บาท 5 ใบ วันหนึ่งได้ 45 บาท?) ใช่ (ถาม-ก็แทบไม่เห็นอะไรเลย?) มันทำสะสมไปทุกวันๆ (ถาม-ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหม?) พักหลังไม่ได้ทำแล้ว เพราะไม่มีเงินที่จะลงทุน มันต้องใช้ต้นทุน (ถาม-ต้องลงทุนอะไรบ้าง?) ซื้อต้นผักป่อง พอทำเสร็จก่อนจะส่ง ก็ต้องใช้แชลคทา”
ภาวะที่เงินตึงมือ รายได้ไม่พอรายจ่าย เพราะเสาหลักคือยายคนเดียว ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการกินอยู่ แต่ยังส่งผลสะเทือนถึงการรักษาหลาน เพราะไม่มีค่าเดินทางไปหาหมอ
“ผิดนัดหมอตลอด (ถาม-แล้วบอกหมอว่ายังไง?) ไม่มีเงินค่ารถไป (ถาม-ค่าเดินทางไปแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร่?) ไปก็ 300 ประมาณ 400 ไปกลับ (ถาม-ส่วนค่ารักษาพยาบาลค่ายา?) มันจะมีแค่ค่าส่วนต่าง แต่ละรอบไม่รู้เท่าไหร่ ประมาณ 700-800 บางทีมีค่ารถไปไม่พอ ขึ้นแท็กซี่ หมดแค่ไหนแค่นั้น หนูเดินไปยัน รพ.2 กิโลกว่า หนูก็ต้องเดิน (ถาม-แล้วบอกคนขับว่ายังไง?) พี่ หนูมีตังค์แค่นี้ หมดแค่ไหน ก็จอดตรงนั้นนะ แล้วหนูก็เดินต่อ จนถึง รพ.”
“(ถาม-ทุกวันนี้มีความเครียดความกดดันเรื่องอะไรบ้าง?) เรื่องลูก เรื่องเงิน การเป็นอยู่ มันเครียด คิดทุกวันว่าจะช่วยยายยังไงให้มีรายได้ มันใช้จ่ายหลายอย่าง ไหนน้องพอร์ช ที่ทำแผลต้องซื้อทุกวัน เพราะหมดไวมาก ไหนจะนมสองคน มันก็ต้องเยอะ ห่อหนึ่งกินไม่ถึง 3 วันก็หมดแล้ว อย่างที่ทำแผล ยายทำงานได้มา ก็พอซื้อใช้ไปวันๆ บางทีหมด ก็ต้องใช้ผ้าพันท้องเขาไว้ พันไว้ก่อน มันไม่มีผ้าก๊อซ”
“(ถาม-ความเจ็บป่วยของลูก มองว่าเป็นภาระหรือสิ่งที่มาฉุดรั้งตัวเราไหม?) เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ใช่ภาระ (ถาม-ปัญหาที่เจอค่อนข้างจะยากมาก เอากำลังใจที่ไหนมาสู้?) ลูกนี่แหละ เขายังสู้เลย หนูก็ต้องสู้ (ถาม-ทุกครั้งที่มองหน้าเขา บอกเขาว่ายังไง?) บอกให้ลูกสู้ๆ นะ หนูก็พยายามทุกอย่าง อะไรที่ขาดเหลือ ก็พยายามหามาให้ได้”
สำหรับยายยอมรับว่า ทุกวันนี้เครียด ถึงขั้นมีแอบร้องไห้“ฉันบางทียังแอบร้องไห้ ร้องไห้กลางคืน ฉันนึกๆ เครียดเรื่องตังค์ เรื่องหนี้ กลัวเจ้าบ้านเขาจะยึด เราไม่มีส่ง ...เพราะตอนนั้นเอาเงินตัวนี้ไปรักษาหลานไง ตอนออกใหม่ๆ ที่ผ่าตัดอะ”
ขณะที่พลอยก็อดห่วงทั้งลูกและแม่ไม่ได้“(ถาม-สิ่งที่อยากทำและคิดว่าจะทำให้ได้ ตั้งปณิธานกับตัวเองทุกวันนี้คือเรื่องอะไร?) อยากให้น้องหายป่วย อยากทำงาน ไม่อยากให้ยายออกไปรับจ้าง อยากเป็นเสาหลักหาเลี้ยงเอง”
หากท่านใดต้องการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาลูกป่วยของพลอย โอนไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.พลอยวรินทร์ มหาปั้น เลขที่บัญชี 065-823-4412
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“ชีวิตต้องสู้ของพลอย”
https://www.youtube.com/watch?v=gIglwm7GrUE&t=16s
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