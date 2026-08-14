อนุทินมาดู? งาน 134 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงัน จับแจก ป.ลูกซอง 5 กระบอก

กลายเป็นประเด็นฮือฮาสวนกระแสนโยบายคุม ป.ของรัฐบาล หลังโลกออนไลน์เผยภาพงานฉลอง **134 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน** ที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการจับรางวัลเป็น **ป.ลูกซองยาวถึง 5 กระบอก** ท่ามกลางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการฝ่ายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น และผู้ร่วมงานจำนวนมาก
งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมร่วมกันของฝ่ายปกครอง **เกาะพะงันและเกาะเต่า** โดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธี พร้อมจัดงานเลี้ยงและการแสดงดนตรี ก่อนเข้าสู่ช่วงจับรางวัล ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่ ป.ลูกซองยาว 5 กระบอก ผลปรากฏว่าผู้ร่วมงานจากฝั่ง **เกาะเต่าได้ไป 4 กระบอก ส่วนเกาะพะงันได้ 1 กระบอก**
เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทันที เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ **อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย** กำลังผลักดันมาตรการควบคุม ป.อย่างเข้มงวด ทำให้เกิดคำถามในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมงานส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรฝ่ายปกครองภายใต้กระทรวงมหาดไทย
ด้านผู้สนับสนุนของรางวัลออกมายอมรับว่า **มีการนำ ป.ลูกซองมาจับรางวัลจริง** โดยชี้แจงว่าจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 3–4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบในพื้นที่ พร้อมระบุว่า หลังรัฐบาลมีนโยบายควบคุม ป.เข้มงวด ก็พร้อมปรับเปลี่ยนของรางวัลในปีต่อไป
อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลไม่ได้หมายความว่าสามารถนำ ป.ไปครอบครองได้โดยไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย ผู้รับยังต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการเรื่องใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบที่มาและใบอนุญาตของ ป.ที่นำมาเป็นรางวัลด้วย
งานนี้จึงกลายเป็นภาพย้อนแย้งที่ถูกจับตามอง เมื่อฝ่ายหนึ่งรัฐบาลกำลังส่งสัญญาณ **เข้มงวดเรื่อง ป.** แต่อีกด้านหนึ่ง งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กลับมี **ป.ลูกซองยาว 5 กระบอกเป็นของรางวัล** จนเกิดเสียงแซวในโลกออนไลน์ว่า งานนี้นายกรัฐมนตรีและเจ้ากระทรวงมหาดไทย **“อนุทินมาดู?”**
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