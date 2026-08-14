พี่ทิตโพสต์มีสะดุ้ง! ลั่น “ฮั้ว สว.ไม่ผิด โกงเลือกตั้งไม่ผิด ทุจริตงบฯ ไม่ผิด แต่ยิงโจรขึ้นบ้าน ผิด ค.”

กลายเป็นโพสต์เสียดสีการเมืองและกระบวนการยุติธรรมที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังเพจ **“วากับทิต V2”** เผยภาพพร้อมข้อความสั้น ๆ แต่จัดเต็มหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องฮั้ว สว. การเลือกตั้ง การทุจริตงบประมาณ ไปจนถึงประเด็นร้อนเรื่องการใช้ ป.ป้องกันตัวเมื่อมีโจรบุกรุกบ้าน
ข้อความบนภาพระบุว่า
**“มืออยู่ประเทศหนึ่ง
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ฮั้ว สว. ไม่ผิด
ซื้อเสียง ไม่ผิด
โกงการเลือกตั้ง ไม่ผิด
ทุจริตงบประมาณ ไม่ผิด
แต่ยิงโจรขึ้นบ้าน ผิด ค.”**
โพสต์ดังกล่าวเป็นการใช้ถ้อยคำในลักษณะ **ประชดประชันและเสียดสี** โดยนำคดีและข้อกล่าวหาทางการเมืองหลายเรื่องมาเปรียบเทียบกับกระแสถกเถียงล่าสุดเรื่องสิทธิของประชาชนในการป้องกันตัวและทรัพย์สินภายในบ้าน
โดยเฉพาะประโยค **“แต่ยิงโจรขึ้นบ้าน ผิด ค.”** สอดรับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ ป.และการลั่นไกใส่ผู้บุกรุกภายในบ้าน จนนำไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงขอบเขตการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และคำถามว่าประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเผชิญภยันตรายใกล้ตัว
ขณะเดียวกัน การนำคำว่า **“ฮั้ว สว.” “ซื้อเสียง” “โกงการเลือกตั้ง” และ “ทุจริตงบประมาณ”** มาเรียงต่อกัน ไม่ได้หมายความว่าการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย แต่เป็นการใช้ข้อความเชิงเสียดสีของผู้โพสต์ เพื่อสะท้อนมุมมองต่อมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายและสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
โพสต์ของ “พี่ทิต” จึงเป็นอีกเสียงในโลกออนไลน์ที่กำลังตั้งคำถามผ่านถ้อยคำประชดอย่างเผ็ดร้อนว่า เหตุใดเรื่องที่สังคมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่บางเรื่องจึงดูเหมือนยังหาข้อสรุปไม่ได้ ขณะที่ประชาชนกลับกำลังกังวลถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
**ที่มา: เพจ วากับทิต V2**
#NEWS1 รายงาน