ดึงกำไรโรงกลั่น 4.4 พันล้าน อุ้มดีเซลต่อ 1 เดือน เริ่ม 16 ส.ค.

กบง.สั่งนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่น อีก 4,475 ล้านบาท เป็นส่วนลดหน้าโรงกลั่น ราคากลุ่มดีเซล มีผล 16 ส.ค.- 15 ก.ย.69 ลดภาระค่าครองชีพประชาชน จากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ผันผวน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2.40 บาท/ลิตร ต่อเนื่องอีก 31 วัน ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2569
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 6 ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น มาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน รวมประมาณ 17,422 ล้านบาท ช่วยรักษาราคาขายปลีกดีเซล ให้อยู่ในระดับเดิม ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกที่ผันผวน
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม 2569 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ยังมีความไม่แน่นอน โดยราคาน้ำมันดิบ และราคาน้ำมันสำเร็จรูป อาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน จากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่น และอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาค ขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวน
จากการรวบรวมข้อมูลต้นทุนในการกลั่นน้ำมันดิบ จนได้มาซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 ราย ในช่วงวันที่ 1 – 31 ก.ค. 69 พบว่า มีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้น 9,735 ล้านบาท โดยได้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจำนวน 2,815 ล้านบาท ไปใช้เป็นส่วนลดราคา ณ โรงกลั่น ตามมติ กบง. เมื่อ 23 ก.ค. 69 ส่งผลให้มีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือ 6,920 ล้านบาท
ที่ประชุม กบง.จึงให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม 2569 ที่คงเหลือ 6,920 ล้านบาท มาใช้เป็นส่วนลดของราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติม โดยเห็นชอบให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 0 บี 7 และบี 20 ลง 2.40 บาท/ลิตร เป็นเวลา 31 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2569 คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาท และจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาท สำหรับใช้บริหารจัดการต่อไป ซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน ต้นทุนการกลั่น และองค์ประกอบของราคา ณ โรงกลั่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน