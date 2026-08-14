พ่อเลี้ยงเดี่ยวโพสต์ “เพราะมี ป. จึงรวบโจรไว้ได้” ย้อนเหตุ 3 ปี พม่าตกงานย่องเข้าบ้านหวัง"ปล้น"

อีกหนึ่งประสบการณ์ตรงถูกนำมาเล่าท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องการมี ป.ไว้ป้องกันตัว หลังพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายหนึ่งโพสต์ย้อนเหตุการณ์เมื่อประมาณ **3 ปีก่อน** ระบุว่า เคยเผชิญชายชาวเมียนมาตกงานที่ตระเวนก่อเหตุขโมยรถตามบ้าน ก่อนใช้รถที่ได้มาเป็นยานพาหนะไปก่อเหตุต่อ และสุดท้ายเข้ามาที่บ้านของเขา
เจ้าของโพสต์เล่าว่า ในเวลานั้นเขาอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียง **2 คนพ่อลูก** และมองว่าเป็นความโชคดีที่ผู้ก่อเหตุเลือกเข้ามายังบ้านของตน เนื่องจากบ้านใกล้เคียงมีทั้งผู้หญิง เยาวชน และผู้สูงอายุ หากคนร้ายเลือกเข้าไปบ้านเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะลงเอยอย่างไร
เมื่อคนร้ายเข้ามาภายในบ้าน เจ้าของโพสต์ระบุว่าเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรง ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บไม่น้อย แต่สามารถเอาตัวรอดและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ โดยยืนยันว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ตนไม่ถูกคนร้ายทำอันตรายถึงชีวิตคือ **การมี ป.ไว้ป้องกันตัว**
เจ้าตัวยังระบุถึงเหตุผลที่ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ว่า เพราะตนเป็น **พ่อเลี้ยงเดี่ยวและมีลูกสาวอยู่ด้วย** การปกป้องชีวิตตัวเองจึงหมายถึงการปกป้องลูกไปพร้อมกัน พร้อมทิ้งข้อความเตือนว่า **“ไม่โลกสวย คนชั่วมันสามารถชั่วได้มากกว่าที่คุณคิด”**
เรื่องราวดังกล่าวจึงถูกนำกลับมาเล่าอีกครั้งในช่วงที่สังคมกำลังถกเถียงถึงสิทธิในการมี ป.และการป้องกันตัวภายในเคหสถาน โดยเจ้าของโพสต์ใช้ประสบการณ์ของตัวเองสะท้อนว่า ในสถานการณ์จริงซึ่งภัยเข้ามาถึงบ้าน ประชาชนอาจมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองและครอบครัว
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดข้างต้นเป็น **คำบอกเล่าย้อนหลังจากเจ้าของโพสต์** จากเหตุการณ์เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน หากยังไม่มีข้อมูลจากตำรวจหรือบันทึกคดีประกอบ จึงควรรายงานในฐานะประสบการณ์ที่เจ้าตัวนำมาเปิดเผย ไม่ใช่ข้อสรุปของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคดี
#NEWS1 รายงาน