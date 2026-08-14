อดีตรองผู้ว่ากระบี่ ดึงสตินายกทบทวนนโยบาย ป. ยันโจรไม่ใช้ ป.ถูกกฎหมาย ปชช.ต้องมีไว้ปกป้องตนเอง

**นายสมโภชน์ โชติโชติช่วง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่** ให้สัมภาษณ์ผ่าน “สื่อเถื่อน” เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ป.และใบอนุญาตพกพา โดยชี้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเปิดทางให้พลเมืองดีสามารถมี ป.เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากอาชญากรที่คิดจะก่อเหตุไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่า ป.ที่นำไปใช้จะอยู่ในระบบใบอนุญาตหรือไม่
อดีตรองผู้ว่าฯ ระบุว่า การอนุญาตให้ประชาชนมีและใช้ ป.ไม่ได้หมายความว่าใครก็สามารถขอได้ เพราะเดิมมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งอาชีพ ประวัติอาชญากรรม ความประพฤติ และความเหมาะสมของผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย รวมถึงการพิจารณาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ขอ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เจ้าตัวมองว่าไม่ได้อยู่ที่หลักการของกฎหมาย แต่อยู่ที่ **ระบบคัดกรองและผู้มีอำนาจอนุญาตที่ผิดเพี้ยนไป** พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่บุคคลบางรายสามารถมีใบอนุญาต ป.จำนวนมากผิดปกติ หรือแม้แต่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดกลับมีใบอนุญาตหลายกระบอกและมีใบพกพา ซึ่งสะท้อนความบกพร่องของนายทะเบียนและกระบวนการอนุญาต
นายสมโภชน์จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนจะใช้นโยบายแบบเหมารวมกับผู้ถือ ป.ถูกกฎหมายทั่วประเทศ โดยตั้งคำถามว่า หากพลเมืองดีมีเหตุจำเป็นต้องใช้ ป.เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในเคหสถาน แล้วรัฐยกเลิกหรือจำกัดสิทธิจนหมด **ใครจะสามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่านั้นได้**
นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่า หากยกเลิกใบอนุญาตพกพาทั้งหมด แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่มีเหตุจำเป็นต้องพก เมื่อถูกตรวจค้นหรือจับกุม อาจกลายเป็นเงื่อนไขเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่บางราย **เรียกรับผลประโยชน์หรือรีดไถประชาชน** ได้
ช่วงท้าย นายสมโภชน์ฝากตรงถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนเรื่องนี้ พร้อมยกอดีตนายกรัฐมนตรี **พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์** เป็นตัวอย่างของผู้นำที่คิดอย่างรอบคอบก่อนพูด โดยระบุว่า การตัดสินใจเรื่องสำคัญที่กระทบประชาชนควรพิจารณาทั้งเหตุผล ผลดีและผลเสียอย่างรอบด้าน ไม่ควรตัดสินใจจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วนำมาใช้กับประชาชนทั้งหมด
สารสำคัญที่อดีตรองผู้ว่าฯ ต้องการสื่อจึงไม่ใช่การปล่อยให้มี ป.อย่างไร้การควบคุม แต่เป็นการเรียกร้องให้ **แก้ระบบคัดกรองและการอนุญาตที่มีปัญหา แทนการตัดสิทธิพลเมืองดีที่ปฏิบัติตามกฎหมาย** เพราะคนร้ายที่ต้องการ ป.ไปก่อเหตุไม่ได้รอขอใบอนุญาตจากรัฐตั้งแต่แรก
**ที่มา: สื่อเถื่อน – สัมภาษณ์ นายสมโภชน์ โชติโชติช่วง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่**
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