เฮลั่น!! ปลดแอกค่าไฟทาง ลดค่าไฟบ้าน 9 สต.เริ่มบิล ก.ย.69

กกพ.มีมตินำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะ ออกจากต้นทุนค่าไฟบ้าน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภท ลดลง 9 สตางค์ จาก 3.95 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.86 บาทต่อหน่วย เริ่มบิล ก.ย.69
ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ภายหลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่ บิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. กล่าวว่า ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ย จาก 3.78 บาทต่อหน่วย → 3.69 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2569 ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก 3.95 บาทต่อหน่วย → 3.86 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยปรับโครงสร้างเฉพาะค่าไฟบ้านแบบ Progressive Rate ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ และขนาดเกิน 5 แอมแปร์ โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟบ้าน
สำหรับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 201 หน่วยขึ้นไป ในอัตรา 0.0634 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้
• หน่วยที่ 201–400 จาก 4.2218 → 4.1584 บาทต่อหน่วย
• หน่วยที่ 401 ขึ้นไป จาก 4.4217 → 4.3583 บาทต่อหน่วย
พร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวร ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
สำนักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้งมติไปยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินการและประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บิลเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป