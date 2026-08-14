หมอตุลย์ ซัดอนุทิน เร่งปิดจบคดีโกงสอบหวังซุกไอ้โม่ง เชื่อคนผิดมีถึง C12

เดือดต่อเนื่องปมโกงสอบท้องถิ่น หลัง **นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ หรือ “หมอตุลย์”** ให้สัมภาษณ์ผ่านเพจ **เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend** ประกาศไม่ยอมให้คดีถูกตัดจบเพียงผู้เกี่ยวข้องที่ปรากฏชื่ออยู่ในขณะนี้ พร้อมเรียกร้องให้สาวต่อไปถึงบุคคลระดับสูงที่อาจอยู่เบื้องหลัง
หมอตุลย์กล่าวถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรี **อนุทิน ชาญวีรกูล** โดยตั้งข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงว่า หากนายกฯ ต้องการให้เรื่องนี้รีบจบ ก็อาจทำให้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้รับการตรวจสอบ โดยกล่าวว่า
**“ถ้าเกิดท่านนายกท่านบอกรีบตัดจบแบบนี้ ท่านกำลังซ่อนไอ้โม่ง กสถ. อีกแล้ว”**
พร้อมประกาศว่าจะต้องตรวจสอบต่อไปให้ถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่น โดยระบุว่า **“จะต้องเห็น C2 C3 C4 ให้ได้ ไม่งั้นเราไม่ยอม ไม่จบแน่ ๆ”** สะท้อนจุดยืนว่าคดีนี้ไม่ควรยุติอยู่เพียงบุคคลที่กำลังถูกตรวจสอบ แต่ต้องสาวต่อไปว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่
หมอตุลย์ยังตั้งข้อสังเกตถึงตัวละครสำคัญในคดี โดยตั้งคำถามว่า บุคคลที่กุมข้อมูลสำคัญจะยอมรับผิดหรือต้องรับผลเพียงลำพังได้อย่างไร พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า หากมีการยอม “ตายเดี่ยว” ก็อาจต้องตรวจสอบว่ามีการตกลงหรือ “ดีล” อะไรกันไว้หรือไม่
นอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงความผิดปกติของกระบวนการสอบและการประกาศคะแนน โดยยกกรณีอันดับของผู้เข้าสอบที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวมถึงจำนวนผู้ผ่านที่เพิ่มขึ้นหลายพันคน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนถูก **“จัดวางเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมด”**
หมอตุลย์จึงยืนยันว่า การตรวจสอบต้องไม่หยุดอยู่เพียงเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารบางราย แต่ต้องสาวไปถึงระดับสูง โดยเชื่อว่าความรับผิดชอบในคดีโกงสอบท้องถิ่นอาจไปถึงบุคคลระดับ **C12** และต้องตรวจสอบให้เห็นว่าใครเป็นผู้สั่งการ ใครได้รับประโยชน์ และยังมีบุคคลใดอยู่เบื้องหลังอีก
พร้อมทิ้งท้ายอย่างชัดเจนว่า หากเรื่องถูกตัดจบเพียงเท่านี้ **“ไม่ยอม” และ “ไม่จบแน่ ๆ”** รวมถึงเตือนว่าอย่าให้การสืบสวนสาวไปพบตัวละครเพิ่มเติม เพราะหากพบก็พร้อมเปิดเผยและเดินหน้าติดตามเรื่องนี้ต่อ
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องการ **“ซ่อนไอ้โม่ง” “ดีล”** รวมถึงความเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องระดับสูง เป็นข้อกล่าวหาและข้อสงสัยของ **นพ.ตุลย์** จากการให้สัมภาษณ์ ซึ่งกระบวนการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
**ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend**
#NEWS1 รายงาน