เรียกนายกมาดู ผู้ร่วมลั่นไก “ชิม ช็อป ใช้” โคราช ใช้ ป.เถื่อน ไทยประดิษฐ์ ไม่ใช่ ป.มีใบอนุญาต

เกิดเหตุรุนแรงกลางงาน **“ชิม ช็อป ใช้”** บริเวณใกล้ทางเข้าลานพ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่วงกลางดึกวันที่ **12 สิงหาคม 2569** หลังกลุ่มวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะวิวาท ก่อนเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นใช้ ป.และอาวุธมีคมทำร้ายกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม **6 ราย**
ล่าสุดตำรวจ **สภ.ด่านขุนทด** สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชายวัย 32 ปี พร้อมของกลางเป็น **ป.สั้นแบบไทยประดิษฐ์** โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่าเป็นผู้ลั่นไกจริง อ้างว่าเข้าไปช่วยเพื่อนที่กำลังมีเรื่องกับคู่กรณี ขณะที่ตำรวจยังเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นมาดำเนินคดี
จากการสอบสวนเบื้องต้น เหตุเริ่มต้นจากการทะเลาะวิวาทภายในงาน ก่อนมีการเข้าทำร้ายกันทั้งด้วยอาวุธมีคมและ ป. จนมีผู้บาดเจ็บหลายราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนัก และเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแยกพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน
แต่จุดที่น่าสนใจท่ามกลางกระแสที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าจัดระเบียบ ป.อย่างเข้มข้น คือ **ป.ที่ตำรวจตรวจยึดจากผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น ป.ไทยประดิษฐ์** ไม่ใช่ ป.ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสะท้อนปัญหาเดิมที่สังคมกำลังตั้งคำถามถึง ป.นอกระบบที่สามารถตกไปอยู่ในมือผู้ก่อเหตุได้
กรณีนี้จึงถูกนำมาเปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาล **อนุทิน ชาญวีรกูล** ที่กำลังเพิ่มความเข้มงวดกับการครอบครองและพกพา ป.ถูกกฎหมาย เพราะต่อให้เพิ่มเงื่อนไขกับผู้ถือใบอนุญาตมากเพียงใด ผู้ที่ครอบครอง **ป.เถื่อนหรือ ป.ไทยประดิษฐ์** ก็ไม่ได้อยู่ในระบบใบอนุญาตตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ด่านขุนทดเพียงเหตุการณ์เดียวไม่สามารถใช้สรุปได้ว่าอาชญากรรมจาก ป.ทั้งหมดเกิดจาก ป.เถื่อน แต่กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า **การกวาดล้าง ป.ผิดกฎหมายยังเป็นอีกโจทย์สำคัญ** ที่ต้องดำเนินควบคู่กับการกำกับดูแล ป.ถูกกฎหมาย
คำถามจึงย้อนกลับไปยังรัฐบาลอีกครั้งว่า หากเป้าหมายคือการลดความรุนแรงจาก ป. นอกจากการเข้มงวดกับประชาชนที่อยู่ในระบบแล้ว จะมีมาตรการอย่างไรในการ **กวาดล้าง ป.เถื่อน ป.ไทยประดิษฐ์ แหล่งผลิต แหล่งดัดแปลง และเครือข่ายซื้อขายผิดกฎหมาย** เพื่อไม่ให้ ป.เหล่านี้ตกไปอยู่ในมือผู้ที่พร้อมนำไปก่อเหตุ
ส่วนคดีที่ด่านขุนทด ตำรวจยังเดินหน้าติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือ พร้อมสอบสวนขยายผลที่มาของ **ป.ไทยประดิษฐ์** และรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
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