มวลชนใต้เฮ! มติ ครม.รับทราบ MOU ถอนแลนด์บริดจ์ และตั้งคณะกรรมการทำแผนพัฒนาภาคใต้ เตรียมเดินทางกลับบ้าน

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนภาคใต้และ SEC Watch ที่ติดตามทวงถามการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาล ล่าสุดมีความคืบหน้าจนกลุ่มประกาศ ยุติการชุมนุมและเตรียมเดินทางกลับบ้าน หลังได้รับเอกสารตามข้อเรียกร้องที่ติดตามมาตลอด
ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เผยแพร่เอกสารพร้อมประกาศว่า “เสร็จสิ้น” โดยระบุว่า ได้รับเอกสารสำคัญ 2 ส่วน คือ เอกสารมติคณะรัฐมนตรีรับทราบการยุติโครงการแลนด์บริดจ์และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ รวมถึง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้
ก่อนหน้านี้ SEC Watch และเครือข่ายประชาชนภาคใต้เดินทางมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามข้อตกลงที่กลุ่มระบุว่าได้ทำร่วมกับรัฐบาลไว้ โดยเฉพาะการขอเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการ หลังมวลชนตั้งคำถามถึงความล่าช้าและออกมาทวงถามอย่างต่อเนื่อง
การเคลื่อนไหวถึงขั้นมีการตั้งคำถามต่อ พิพัฒน์ รัชกิจประการ ถึงความคืบหน้าของเอกสาร ก่อนที่กลุ่มจะปักหลักรอคำตอบจากฝ่ายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
ล่าสุด เมื่อได้รับเอกสารตามที่เรียกร้อง ประสิทธิ์ชัยประกาศว่า “ขอยุติการชุมนุมและเริ่มต้นจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้” พร้อมขอบคุณประชาชนและเครือข่ายที่ร่วมเคลื่อนไหว
จากนี้จึงถือเป็นการเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวเพื่อทวงข้อตกลง เข้าสู่กระบวนการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเครือข่ายประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
มวลชนที่เดินทางมาติดตามเรื่องดังกล่าวจึงเตรียม ยุติการชุมนุมและเดินทางกลับภูมิลำเนา หลังข้อเรียกร้องสำคัญได้รับการตอบสนอง พร้อมจับตาขั้นตอนต่อจากนี้ว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ในรูปแบบใด
ที่มา: ประสิทธิ์ชัย หนูนวล / SEC Watch
#NEWS1 รายงาน