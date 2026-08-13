ทนายสายหยุดชัดเจน! โจรบุกบ้าน ภยันตรายใกล้ถึง ป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ “ไม่เป็นความผิด”

ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องการควบคุม ป. และสิทธิในการป้องกันตัว ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ออกมาให้มุมมองด้านกฎหมายผ่านคลิป EP3/3 โดยยืนยันว่า การมี ป.ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปก่อเหตุ แต่ประชาชนจำนวนหนึ่งมีไว้เพื่อ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่บางคนมีไว้เพื่อการกีฬาและสะสม
ทนายสายหยุดยกตัวอย่างกรณี โจรบุกรุกเข้ามาภายในบ้านในเวลากลางคืน โดยอธิบายว่า หากเป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และภยันตรายนั้นใกล้จะถึง การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่น หากทำ “พอสมควรแก่เหตุ” ก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นความผิด
เจ้าตัวย้ำว่า หลักดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า เมื่อมี ป.แล้วจะสามารถใช้กับใครก็ได้ เช่น หากผู้บุกรุกยังอยู่ห่างออกไปและเมื่อถูกเตือนแล้ววิ่งหนี แต่กลับไล่ตามไปลั่นไก กรณีนั้นย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต่างจากสถานการณ์ที่ผู้บุกรุกยังเดินหน้าเข้ามาและภยันตรายกำลังใกล้จะถึงตัว
ทนายสายหยุดระบุด้วยว่า ตน ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรง แต่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจสิทธิในการป้องกันตัวตามกฎหมาย โดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งลักษณะของภัย ความใกล้จะถึงของอันตราย และการตอบโต้ว่าเกินขอบเขตหรือไม่
พร้อมย้ำถึงเหตุผลของการมี ป.ว่า สำหรับประชาชนที่มีไว้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “ถ้ามีแล้วป้องกันชีวิตไม่ได้ ก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไม”
นอกจากนี้ยังเตือนผู้ครอบครอง ป.ให้ศึกษากลไกและวิธีใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดเก็บให้ปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านที่มีเยาวชน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
สารสำคัญที่ทนายสายหยุดย้ำจึงอยู่ที่ การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การเปิดทางให้ใช้ความรุนแรง โดยหากมีภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายใกล้จะถึง และกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นโดยพอสมควรแก่เหตุ เจ้าตัวยืนยันว่า “ไม่เป็นความผิด”
ที่มา: เพจ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
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