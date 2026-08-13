จัดหางานระยอง บุกไซต์ดาต้าเซ็นเตอร์ทุนจีน แรงงาน"เถื่อน"จีน-เมียนมาเพียบ โดดคลองหนี ไม่รอด รวบได้ 24 ราย

เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดระยองสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคง บุกตรวจไซต์ก่อสร้าง ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของทุนจีน ในพื้นที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หลังได้รับร้องเรียนผ่านโซเชียลว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายณัฐพล รักชาติ จัดหางานจังหวัดระยอง นำกำลังร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร ตำรวจสันติบาล กอ.รมน. สภ.บ้านฉาง และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบไซต์ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่กว่า 100 ไร่ และพบแรงงานทำงานรวมถึงพักอาศัยอยู่ในแคมป์มากกว่า 400 คน
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ แรงงานบางส่วนพากัน วิ่งหนีกระเจิง ไปคนละทิศละทาง บางรายถึงขั้นกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหลบหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตาม ก่อนสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด 24 ราย
ตรวจสอบพบเป็นชาวเมียนมาร์ชายและหญิง 20 ราย และชาวจีน 4 ราย โดยทั้ง 24 รายไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฉาง ดำเนินคดี
จากนั้นจะประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมืองและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังเตรียมตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของแรงงานภายในไซต์ก่อสร้างเพิ่มเติม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิดในส่วนอื่นจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ที่มา: Rayong Hot News และ มาโนช สนองสุข
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