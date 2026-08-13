มวลชนคนใต้บุกคมนาคม ลั่น “พิพัฒน์หายหัวไปไหน” มาตอบให้แล้วว่าม็อบมาทำไม!

บรรยากาศหน้ากระทรวงคมนาคมวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังกลุ่มมวลชนจากภาคใต้เดินทางมาทวงความคืบหน้าข้อตกลงที่เคยเจรจากับฝ่ายรัฐบาล พร้อมตอบโต้กรณี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตั้งคำถามถึงการเดินทางมาชุมนุมของกลุ่มว่า “มาทำไม”
ตัวแทนมวลชนประกาศต่อหน้าผู้แทนกระทรวงในลักษณะว่า วันนี้ชาวบ้านเดินทางมาเพื่อ ตอบให้ชัดว่าม็อบมาทำไม พร้อมย้อนถามถึงรัฐมนตรีว่า เมื่อประชาชนเดินทางมาถึงกระทรวงแล้ว เหตุใดเจ้าตัวจึงไม่ออกมารับฟังด้วยตนเอง
ข้อความที่เผยแพร่ประกอบคลิประบุว่า “ชาวบ้านมาให้คำตอบคุณพิพัฒน์ว่าม็อบมาทำไม แล้วคุณอยู่ไหนไม่มาฟัง” ก่อนมีถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อบุคคลที่ถูกส่งออกมารับฟังแทน พร้อมเรียกร้องให้ช่วยกันแชร์คลิปเพื่อให้เรื่องดังกล่าวไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ต่อเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างกลุ่ม SEC WATCH กับกระทรวงคมนาคม หลังกลุ่มระบุว่ามีการทำบันทึกข้อตกลงกันตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน และมีการเจรจาอีกครั้งวันที่ 5 สิงหาคม แต่เอกสารสำคัญที่ฝ่ายมวลชนติดตามยังไม่ได้รับตามที่มีการรับปากไว้
ก่อนหน้านี้ ประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำ SEC WATCH ระบุว่า สิ่งที่กลุ่มเดินทางมาทวงมี 2 เรื่องหลัก คือหนังสือเกี่ยวกับการรับทราบบันทึกข้อตกลง และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทภาคใต้ พร้อมวิจารณ์ว่าเมื่อมีการพูดคุยและตกลงกันไว้แล้ว เหตุใดฝ่ายกระทรวงจึงยังตั้งคำถามกลับว่า กลุ่มเดินทางมาชุมนุมเพื่ออะไร
ล่าสุดมวลชนจึงเลือกมาตอบคำถามดังกล่าว ถึงหน้ากระทรวงคมนาคม พร้อมส่งคำถามกลับไปยังพิพัฒน์ว่า เมื่ออยากรู้ว่าม็อบมาทำไม วันนี้ชาวบ้านมาบอกถึงที่แล้ว แต่ รัฐมนตรีอยู่ที่ไหน และเหตุใดจึงไม่ออกมาฟังคำตอบจากชาวบ้านด้วยตัวเอง
สถานการณ์จึงต้องจับตาต่อว่า หลังการเผชิญหน้าทางวาจาระหว่างมวลชนกับฝ่ายกระทรวงร้อนแรงขึ้น กระทรวงคมนาคมและพิพัฒน์จะออกมาชี้แจงข้อเรียกร้องและสถานะของเอกสารที่ SEC WATCH กำลังติดตามอย่างไร
ที่มา: SEC WATCH / ประสิทธิ์ชัย หนูนวล
#NEWS1 รายงาน