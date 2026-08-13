เหมือน “พิพัฒน์” จะถูกถอนหงอก! กลุ่ม SEC WATCH แจงยิบ ตอบ “รองหงอก” ถามมาชุมนุมทำไม ทำเป็นลืม

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่าย SEC WATCH ออกมาแจกแจงเป็นข้อ ๆ หลังเกิดคำถามจากฝ่ายกระทรวงคมนาคมว่า กลุ่มเดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงคมนาคมครั้งนี้เพื่อเรียกร้องอะไร ทั้งที่ในมุมของ SEC WATCH เรื่องดังกล่าวมีการเจรจาและทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ประสิทธิ์ชัยระบุว่า “มันยังไม่ยอมลงนาม จึงต้องมาที่กระทรวงคมนาคม บันทึกข้อตกลงที่ลงนามไว้ จำไม่ได้เหรอครับ” ก่อนย้อนลำดับเหตุการณ์ว่า มีการตกลงกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และเจรจากันอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569
สิ่งที่ SEC WATCH กำลังทวงถามไม่ใช่ข้อเรียกร้องใหม่ แต่เป็น เอกสาร 2 ฉบับ ที่กลุ่มระบุว่า ศิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับปากว่าจะดำเนินการให้ในการเจรจาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
ฉบับแรกคือ เอกสารการลงนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลง ส่วนฉบับที่สองคือ เอกสารการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทภาคใต้
ประสิทธิ์ชัยยังตั้งคำถามกลับอย่างเผ็ดร้อนว่า เมื่อมีการพูดคุยและรับปากกันไว้แล้ว เหตุใดฝ่ายกระทรวงจึงยังย้อนมาถามว่ากลุ่มต้องการอะไร พร้อมกล่าวว่า “ไม่ได้บอกเหรอครับ แล้วยังมาตั้งคำถามว่าต้องการอะไร”
ขณะที่ SEC WATCH โพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่า “ลายเซ็นอันเดียว รอมา 42 วัน” พร้อมขีดเส้นเวลา 11.00 น. หากยังไม่ได้รับหนังสือ กลุ่มจะยกระดับการเคลื่อนไหวไปยังห้องทำงานของ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า เหตุใดหลังผ่านการเจรจาและมีบันทึกข้อตกลงแล้ว SEC WATCH ยังต้องกลับมาทวงเอกสารอีกครั้ง และกระทรวงคมนาคมจะชี้แจงอย่างไรต่อข้อกล่าวหาของกลุ่มว่า สิ่งที่กำลังเรียกร้องวันนี้คือเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาล “รับปากไว้แล้ว”
ศึกทวงสัญญาครั้งนี้จึงดูจะยังไม่จบง่าย ๆ โดยเฉพาะเมื่อ SEC WATCH เริ่มนำรายละเอียดการเจรจา วันที่ และเอกสารที่ต้องการออกมาแจกแจงต่อสาธารณะ พร้อมถามกลับฝ่ายกระทรวงคมนาคมในทำนองว่า เรื่องที่เคยตกลงกันไว้ ทำเป็นลืมแล้วหรือไม่
ที่มา: ประสิทธิ์ชัย หนูนวล / SEC WATCH
#NEWS1 รายงาน