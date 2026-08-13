อึ้ง! มวลชน SEC WATCH บุกทวงลายเซ็นพิพัฒน์บันทึกข้อตกลง พร้อมนำภาพขนาดใหญ่ไปรอที่คมนาคม

ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนภาคใต้ SEC WATCH ร้อนขึ้นอีกครั้ง หลังเดินทางไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามและทวงถามความคืบหน้าบันทึกข้อตกลงที่เคยทำไว้กับฝ่ายรัฐบาล พร้อมนำภาพขนาดใหญ่ไปตั้งรอที่กระทรวงคมนาคม
ประสิทธิ์ชัย หนูนวล ระบุว่า ข้อตกลงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ก่อนมีการเจรจาอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยในการเจรจาครั้งหลัง ศิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับปากว่าจะดำเนินการเรื่องเอกสารสำคัญ 2 ฉบับให้กับเครือข่าย
เอกสารฉบับแรกคือ หนังสือที่นายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง ส่วนฉบับที่สองคือ หนังสือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทภาคใต้ ซึ่ง SEC WATCH ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีการตกลงกันไว้แล้ว ไม่ใช่ข้อเรียกร้องใหม่
ประสิทธิ์ชัยตั้งคำถามว่า เหตุใดเวลาผ่านมานานแล้วเอกสารจึงยังไม่ปรากฏ พร้อมวิจารณ์ว่าการปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อเช่นนี้เป็น “สัญญาณการเบี้ยว” จึงเป็นเหตุให้กลุ่มต้องกลับมาทวงบันทึกข้อตกลงอีกครั้ง
ล่าสุด SEC WATCH โพสต์ข้อความระบุว่า “ลายเซ็นอันเดียว รอมา 42 วัน” พร้อมขีดเส้นเวลา 11.00 น. วันนี้ หากหนังสือยังไม่มา กลุ่มประกาศจะ “ปิดประตูกำเนียบใหม่ และเคลื่อนไปห้องทำงานพิพัฒน์ กระทรวงคมนาคม”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงต้องจับตาว่า กระทรวงคมนาคมจะมีคำตอบอย่างไรต่อเอกสารที่ SEC WATCH ทวงถาม และ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะออกมาชี้แจงหรือดำเนินการอย่างไร หลังเครือข่ายประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวหากยังไม่ได้รับหนังสือตามที่ระบุ
SEC WATCH ย้ำว่า การเดินทางมาครั้งนี้ไม่ใช่การเสนอข้อเรียกร้องใหม่ แต่เป็นการ ทวงสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเคยตกลงและรับปากไว้แล้ว หลังรอความคืบหน้ามานานถึง 42 วัน
ที่มา: ประสิทธิ์ชัย หนูนวล / SEC WATCH
#NEWS1 รายงาน