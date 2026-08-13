5 ครั้งติด! บอร์ด กสทช.ล่มอีก ‘พิรงรอง’ ร่อนหนังสือไม่ร่วมวงประชุม หาก‘สรณ’ทำหน้าที่ ปธ.

ภาพเดิมๆ 5 ครั้งติด บอร์ด กสทช. ล่มอีก 13 ส.ค. ปมคุณสมบัติประธานฯ ‘พิรงรอง’ แจงพร้อมทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการที่เหลือ 6 คน แต่ไม่ร่วมวงประชุมที่มี ‘นพ.สรณ’ นั่งประธาน ขณะที่เรื่องสำคัญคงค้างสะสม 143 วาระ
วุ่นไม่เลิก การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 13 สิงหาคม 2569 ต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันอีกครั้ง ล่มลงเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีวาระค้างสะสมถึง 143 วาระ สาเหตุเกิดจากการที่กรรมการ กสทช. จำนวน 4 คนไม่เข้าร่วมประชุม ส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย ทำให้ ศ.นพ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ต้องประกาศงดและเลื่อนการประชุมออกไปก่อน
น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ทำบันทึกข้อความถึงเลขาธิการ กสทช. โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมประชุมกับกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ 6 คน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาวาระที่ค้าง และเรื่องเร่งด่วนจำนวนมาก ไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. หยุดชะงักจนสร้างความเสียหายต่อสาธารณะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
แต่ยืนยันว่า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมที่มี นพ.สรณ ทำหน้าที่ประธานได้ โดยได้เคยชี้แจงเหตุผลทางกฎหมายไปแล้วก่อนหน้านี้ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กสทช. ประกอบกับศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของ นพ.สรณ ไว้พิจารณา อีกทั้งปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ กสทช.แล้ว
ดังนั้น หาก นพ.สรณ ยังฝืนปฏิบัติหน้าที่ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป ย่อมทำให้การประชุมนั้น รวมถึงมติหรือคำสั่งทางปกครองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
หากสำนักงาน กสทช. ยังคงให้ นพ.สรณ เข้าร่วมประชุมฯ ตนจะขอสงวนสิทธิไม่เข้าร่วมประชุมฯ โดยยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมประชุม กสทช. กับกรรมการที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้งานของ กสทช. ดำเนินการต่อไปได้
ด้าน นพ.สรณ กล่าวว่า "ผมได้ทำทุกอย่างตามกฎหมาย ไม่ได้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และ ทำตามมาตรฐาน และจริยธรรมของวิชาชีพแล้ว"