เสียวแทนคนภูเก็ต! ต้องเจอในแต่ละวัน นทท.ตลาดล่างไร้บ้าน เดินเกะกะเกเรย่านซอยบางลา

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ต หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายชาวต่างชาติรายหนึ่งเดินอยู่บริเวณ ซอยบางลา ป่าตอง จ.ภูเก็ต ในสภาพถอดเสื้อ พร้อมระบุพฤติกรรมทั้งพูดคนเดียวและออกท่าทางคล้ายรำมวยอยู่กลางย่านท่องเที่ยว
เพจดังกล่าวโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า “ของแทร่ ฝรั่งไร้บ้าน ภูเก็ต เดินถอดเสื้อ พูดคนเดียว รำมวย เดินป่วนกลางซ.บางลา” พร้อมติดแฮชแท็ก #ภูเก็ต และ #นททคุณภาพ
จากภาพเหตุการณ์ที่เพจนำมาเผยแพร่ ชายต่างชาติเดินไปมาบริเวณซอยบางลา ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและสถานบันเทิงสำคัญของป่าตอง พร้อมแสดงท่าทางผิดปกติเป็นระยะ สร้างความกังวลให้กับผู้พบเห็นและผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามอีกครั้งถึงการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะกรณีบุคคลที่ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง หรือมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนและความไม่สบายใจแก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถือเป็นรายได้สำคัญของจังหวัดและประเทศไทย แต่ในอีกด้านหนึ่ง คนในพื้นที่ก็ควรได้รับความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเผชิญพฤติกรรมที่อาจสร้างความหวาดระแวงหรือความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะ
จึงเป็นอีกกรณีที่หน่วยงานเกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ชายต่างชาติรายดังกล่าวเป็นใคร มีสถานะการพำนักอย่างไร และพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม
เพราะการเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ได้หมายความว่า คนในพื้นที่จะต้องยอมรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทุกประเภทโดยไม่มีขอบเขต ขณะที่การรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวก็ควรเดินควบคู่ไปกับ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน