หนุ่มไทยในสหรัฐทึ่ง! คนไทยทำได้ไง รายได้ต่ำกว่าสหรัฐมาก แต่ยังซื้อรถยุโรปเจอภาษีรวมกว่า 2 เท่า

กลายเป็นคลิปที่สะท้อนความแตกต่างด้านรายได้และกำลังซื้อระหว่างไทยกับสหรัฐ หลังเพจ “วัยรุ่น อเมริกาฬสินธุ์” เผยคลิปพร้อมแคปชั่น “ภาษีโหดเกิน ผมท้อ” เล่าประสบการณ์ของหนุ่มไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐ และถึงกับออกปากว่า “นับถือคนไทย” ที่สามารถซื้อรถยุโรปด้วยตัวเองในประเทศไทยได้ ทั้งที่รายได้เฉลี่ยและค่าแรงแตกต่างจากสหรัฐอย่างมาก
เจ้าตัวยกตัวอย่าง Mercedes-Benz GLA 250 โดยระบุว่า รถรุ่นดังกล่าวที่เขากำลังขับอยู่ หากมองราคาที่จำหน่ายในประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณ 2.8 ล้านบาท ขณะที่ราคาฝั่งสหรัฐที่เจ้าตัวยกมาอยู่ราว 1.4–1.5 ล้านบาท ก่อนตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างของราคาควบคู่ไปกับรายได้ของประชาชนในสองประเทศ
สิ่งที่ทำให้เจ้าตัว “ทึ่ง” จึงไม่ใช่เพียงการเห็นว่ารถยุโรปในประเทศไทยมีราคาแพง แต่เป็นคำถามว่า เหตุใดคนไทยจำนวนหนึ่งจึงยังสามารถซื้อรถราคาแพงเช่นนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังหารายได้
ในคลิป เจ้าตัวยังเปรียบเทียบว่า ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในระดับหลายร้อยบาทต่อ “ชั่วโมง” ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำของไทยอยู่ในระดับหลักร้อยบาทต่อ “วัน” จึงยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงช่องว่างด้านกำลังซื้อเมื่อเทียบกับราคาของรถยนต์
อีกประเด็นที่ถูกหยิบมาพูดถึงคือ โครงสร้างภาษีรถยนต์นำเข้าของไทย ซึ่งไม่ได้มีเพียงอากรขาเข้าเพียงรายการเดียว แต่ยังอาจเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยอัตราที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันตามประเภทของรถ มูลค่า เครื่องยนต์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกำเนิดสินค้า และเงื่อนไขทางภาษีของรถแต่ละคัน
ดังนั้น คำพูดที่ว่า “ภาษี 300%” หากหมายถึงอัตราภาษีประเภทเดียวอาจไม่ถูกต้อง แต่ในกรณีรถนำเข้าบางประเภท เมื่อภาษีและอากรหลายชั้นถูกคำนวณต่อเนื่องกัน ต้นทุนหลังภาษีสามารถเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่าใกล้เคียง 3 เท่าของมูลค่ารถก่อนภาระภาษีบางฐาน ได้
เจ้าตัวยังเปรียบเทียบประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งมีอุตสาหกรรมและแบรนด์รถยนต์ภายในประเทศของตนเอง พร้อมตั้งคำถามถึงโครงสร้างราคาของรถยนต์ในประเทศไทย และเหตุใดผู้บริโภคไทยจึงต้องเผชิญต้นทุนสูงสำหรับรถนำเข้าบางประเภท
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขราคาที่เจ้าตัวยกขึ้นมาในคลิปเป็นการเปรียบเทียบตามคำบอกเล่าของผู้โพสต์ การเปรียบเทียบราคารถระหว่างไทยกับสหรัฐโดยตรงจำเป็นต้องคำนึงถึง รุ่นย่อย ปีรถ อุปกรณ์มาตรฐาน สถานที่ผลิต ตลอดจนภาษีและค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคาของแต่ละประเทศ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ารถยุโรปทุกคันในไทยมีราคาสูงกว่าสหรัฐ 3 เท่า
แต่สารสำคัญที่เจ้าตัวต้องการสื่อกลับชัดเจน นั่นคือ เมื่อมองทั้ง รายได้ ค่าแรง และราคาสินค้า พร้อมกัน เขากลับรู้สึกทึ่งมากกว่าที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังสามารถทำงาน เก็บเงิน ผ่อน และซื้อรถยุโรปราคาหลายล้านบาทได้ ท่ามกลางกำลังซื้อที่แตกต่างจากประเทศอย่างสหรัฐอย่างมาก
คลิปดังกล่าวจึงไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่า “ทำไมรถยุโรปในไทยถึงแพง” แต่กำลังตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่า
“ในเมื่อรายได้ต่างกันขนาดนี้ คนไทยซื้อรถราคาแบบนี้กันได้อย่างไร?”
#NEWS1 รายงาน