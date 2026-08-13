เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น! อ้างนายกฯ ตกใจเมื่อรู้ว่าเมียมี ป. เหตุเพราะอนุทินเจ้าชู้

กลายเป็นอีกช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ที่เรียกเสียงฮือฮา เมื่อ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ 007” ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ถามตรงๆ” ทาง NEWS1 โดยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายควบคุม ป.ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี
มงคลกิตติ์เริ่มจากวิจารณ์จุดยืนของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมการพกพาและการใช้ ป.ของประชาชน โดยยกเหตุการณ์นายก อบจ.นนทบุรีขึ้นมาประกอบข้อวิจารณ์ว่า ต่อให้รัฐออกมาตรการควบคุมเข้มงวดเพียงใด เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจริง เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันเวลาหรือไม่
มงคลกิตติ์กล่าวในรายการตอนหนึ่งในลักษณะว่า ผู้บริหารประเทศบอกไม่ต้องการให้ประชาชนมี ป. แต่เมื่อเกิดเหตุที่มีการใช้ ป.ขึ้นจริงก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทัน พร้อมนำประเด็นดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับข้อถกเถียงเรื่องการป้องกันตัวของประชาชน
ก่อนที่มงคลกิตติ์จะเปลี่ยนมาพูดถึงนายอนุทินโดยตรง โดย กล่าวอ้าง ว่า นายกรัฐมนตรีเองก็ตกใจเมื่อทราบว่าภรรยามี ป. และแสดงความเห็นต่อไปในเชิงหยอกล้อและเสียดสีว่า สาเหตุที่นายกรัฐมนตรีกลัวนั้นเป็นเพราะ “นายกฯ เจ้าชู้”
มงคลกิตติ์ยังกล่าวต่อในทำนองว่า สุดท้ายนายกรัฐมนตรีเองก็มีความรู้สึกกลัว ป.เมื่อเรื่องดังกล่าวมาเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว พร้อมนำประเด็นนี้กลับมาตั้งคำถามต่อนโยบายควบคุม ป.ของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกให้ชัดเจนว่า คำกล่าวเรื่องนายกรัฐมนตรี “เจ้าชู้” รวมถึงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับภรรยาของนายกรัฐมนตรีและการมี ป. เป็นถ้อยคำและความคิดเห็นที่มงคลกิตติ์กล่าวในรายการ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ NEWS1 ยืนยัน independently และจากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะล่าสุด ยังไม่พบหลักฐานที่เพียงพอให้ยืนยันข้อกล่าวอ้างส่วนบุคคลดังกล่าวได้
ส่วนประเด็นนโยบาย ป.นั้น นายอนุทินมีจุดยืนผลักดันการควบคุม ป.อย่างเข้มงวดจริง โดยประเด็นดังกล่าวกำลังสร้างข้อถกเถียงทั้งเรื่องการควบคุมผู้ครอบครอง ป.อย่างถูกกฎหมาย การจัดการ ป.เถื่อน และสิทธิในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จึงเป็นอีกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมงคลกิตติ์ต่อแนวทางควบคุม ป.ของรัฐบาล แต่สำหรับข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี ควรรับฟังในฐานะ คำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ จนกว่าจะมีข้อมูลหรือคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกพาดพิง
#News1 รายงาน