พ.ต.อ.วิรุตม์ พูดเอง! คนชอบพกป.ไม่สนใบพก เพราะที่พกคือ ป.เถื่อน

กลายเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจ ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องมาตรการควบคุมการพก ป. หลัง พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร ให้ความเห็นผ่านรายการ “มีเรื่องต้องคุย” ทางช่อง 7 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 โดยชี้ว่า ต่อให้นายกรัฐมนตรีประกาศไม่ออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หรือ ป.12 ก็อาจไม่ได้ทำให้กลุ่มคนที่นิยมพก ป.เกิดความเกรงกลัว เพราะคนกลุ่มหนึ่งพกโดยผิดกฎหมายกันอยู่แล้ว
พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่าวในรายการตอนหนึ่งว่า
“ตอนนี้ต่อให้คุณอนุทินมาพูด บอกไม่ออกใบอนุญาตพก ป.12 ก็ไม่ได้มีใครกลัว ก็พกเถื่อนอยู่แล้ว”
เมื่อผู้ดำเนินรายการถามย้ำในทำนองว่า เป็นการพกเถื่อนและอยู่นอกระบบอยู่แล้วใช่หรือไม่ พ.ต.อ.วิรุตม์ ระบุว่า “ไม่จำเป็นต้องมี ป.12 หรอก”
ประเด็นสำคัญจากคำให้สัมภาษณ์จึงอยู่ที่การแยกระหว่าง ผู้ครอบครองและพก ป.โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กับผู้ที่เลือกพกโดยไม่สนใจใบอนุญาตตั้งแต่แรก ซึ่ง พ.ต.อ.วิรุตม์ มองว่า การประกาศไม่ออกใบอนุญาตเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถจัดการกับคนกลุ่มหลังได้ เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตอยู่แล้ว
นอกจากนี้ พ.ต.อ.วิรุตม์ ยังยกประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางราย โดยระบุว่า ตำรวจบางคนมีความเข้าใจว่า เพียงเพราะตนเองเป็นตำรวจจึงมีสิทธิพก ป.ได้ทั่วประเทศไทย ก่อนเตือนอย่างชัดเจนว่า “ความคิดนี้อันตรายมากเลย”
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า หากเป้าหมายของมาตรการรัฐคือการลดจำนวน ป.ที่ถูกพกอยู่ในพื้นที่สาธารณะ การเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตเพียงด้านเดียวจะเพียงพอหรือไม่ หรือภาครัฐจำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักในการปราบปราม ป.เถื่อน การพก ป.โดยผิดกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง ควบคู่กันไป
ทั้งนี้ ความเห็นของ พ.ต.อ.วิรุตม์ เป็นข้อเสนอและมุมมองต่อการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าผู้พก ป.ทั้งหมดเป็นผู้พก ป.เถื่อน และในส่วนที่กล่าวถึงตำรวจก็เป็นการกล่าวถึง “ตำรวจบางคน” ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิในการพก ป.ตามที่เจ้าตัวระบุในรายการ
#NEWS1 รายงาน