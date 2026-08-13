เจาะทุกมาตรา! ร่างกฎหมายใหม่คุม ป.ฉบับศุภชัย คนไทยรับได้ไหม?

จับตาร่างกฎหมายคุม ป.ครั้งใหญ่ หลัง ศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคจัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เสร็จแล้ว เตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีมากกว่า 100 มาตรา และวางหลักการแก้ไขไว้ถึง 24 ประเด็น
เหตุผลของร่างระบุว่า กฎหมายเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2490 หลายบทบัญญัติไม่ทันต่อเทคโนโลยีและสภาพสังคมปัจจุบัน จึงต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
แต่เมื่อเจาะรายละเอียด พบว่าร่างฉบับนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะ ป.เถื่อนหรือผู้ที่จะซื้อ ป.ใหม่เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประชาชนที่มี ป.ถูกกฎหมายอยู่แล้วทั่วประเทศ
1. จำกัดจำนวนกระสุน
ร่างกำหนดให้มีเพดานจำนวนเครื่องกระสุนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถครอบครองได้ แต่หลักการที่เปิดเผยยังไม่ได้ระบุว่าจะจำกัดไว้กี่นัด
2. ใบอนุญาตให้มีและใช้ ป.เข้าสู่ระบบต่ออายุ
ร่างเสนอแก้ไขอายุใบอนุญาตให้มีและใช้ ป. พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ โดยรายละเอียดว่าจะมีอายุกี่ปีและต้องต่ออายุภายใต้เงื่อนไขใด ต้องติดตามตัวบทที่จะเข้าสู่สภาฯ
3. คนมี ป.ถูกกฎหมายเดิมอาจต้องตรวจคุณสมบัติใหม่
บทเฉพาะกาลระบุถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนกฎหมายใหม่มีผล โดยกำหนดหน้าที่ให้ เข้ารับการสอบสวนคุณสมบัติ พร้อมมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตาม หมายความว่าร่างนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ขออนุญาตรายใหม่
4. ป.เดิมต้องเข้าสู่ระบบจัดทำ “อัตลักษณ์”
ร่างกำหนดให้จัดทำเครื่องหมาย เลขหมาย และรายละเอียดเกี่ยวกับ ป. รวมถึงมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ถือใบอนุญาตเดิมนำ ป.มาจัดทำรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ใหม่
5. ขอใบอนุญาตเข้มขึ้น มีระบบทดสอบ
ร่างปรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม พร้อมให้นายทะเบียนสอบสวนคุณสมบัติ เปิดทางให้มีการทดสอบ สามารถมอบหมายบุคคลภายนอกดำเนินการ และเรียกเก็บค่าบริการได้ จึงต้องติดตามว่าจะทดสอบอะไร ใครเป็นผู้ทดสอบ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
6. นายทะเบียนมีอำนาจเพิ่ม
ร่างเปิดทางให้นายทะเบียนท้องที่สั่งผู้ได้รับใบอนุญาตนำ ป. เครื่องกระสุน และใบอนุญาต ส่งมอบให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบ เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องติดตามว่าคำว่า “มีเหตุ” จะครอบคลุมกรณีใดบ้าง
7. คุมการค้าและนำเข้าเข้มขึ้น
การทำ ประกอบ ซ่อม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า ซื้อ มี หรือจำหน่าย ป.และกระสุนสำหรับการค้า จะถูกปรับหลักเกณฑ์ใหม่ รวมถึงเพิ่มการควบคุมการนำเข้า
8. “สิ่งเทียม ป.” ถูกควบคุมมากขึ้น
ร่างกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า และพกพาสิ่งเทียม ป.บางประเภท รวมถึงมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ครอบครองเดิมนำสิ่งเทียม ป.ที่เข้าเงื่อนไขมาจดทะเบียน
9. สนามกีฬา ป.เข้าสู่ระบบควบคุมใหม่
มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและตรวจสอบสนามกีฬา ป. รวมถึงการสั่ง นำเข้า มี และใช้กระสุนของสนาม
10. เพิ่มโทษอาญาและปรับค่าธรรมเนียม
ร่างเสนอแก้ไขบทกำหนดโทษหลายมาตรา เพิ่มความผิดบางประเภท และปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
เมื่อรวมทั้ง 24 หลักการ ภาพที่เห็นจึงไม่ใช่เพียงการปราบ ป.เถื่อน แต่เป็นการเสนอ ปรับระบบกำกับ ป.ครั้งใหญ่ ตั้งแต่การซื้อ การครอบครอง กระสุน ใบอนุญาต การตรวจคุณสมบัติ การค้า สนามกีฬา ไปจนถึงประชาชนที่มี ป.ถูกกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำว่า ขณะนี้ยังเป็นร่างกฎหมาย ยังไม่มีผลบังคับใช้ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาฯ ซึ่งรายละเอียดสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดออกได้
สิ่งที่ประชาชนควรได้รับคำตอบให้ชัดก่อนกฎหมายผ่านคือ
จำกัดกระสุนกี่นัด? ใบอนุญาตต้องต่ออายุกี่ปี? ตรวจคุณสมบัติอะไร? ใครเป็นผู้ทดสอบ? ค่าใช้จ่ายเท่าไร? นายทะเบียนเรียกเก็บ ป.ได้ในกรณีใด? และหากคนที่มี ป.ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่ผ่านคุณสมบัติใหม่ ป.ที่ครอบครองอย่างถูกต้องมาก่อนจะถูกจัดการอย่างไร?
การปรับกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2490 ให้ทันสมัยอาจเป็นเรื่องจำเป็น แต่คำถามสำคัญคือ มาตรการใหม่จะจัดการ ป.เถื่อนและผู้ที่นำ ป.ไปก่ออาชญากรรมได้ตรงจุดเพียงใด และภาระใหม่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วได้สัดส่วนหรือไม่
เพราะหากร่างนี้ผ่านสภาฯ ผลกระทบจะเกี่ยวข้องกับผู้ถือใบอนุญาต ร้านค้า นักกีฬา สนาม ป. และประชาชนทั่วประเทศ
สุดท้าย ร่างกฎหมายคุม ป.ฉบับใหม่นี้ แก้ปัญหาตรงจุดหรือเพิ่มภาระให้คนที่อยู่ในกฎหมาย และคนไทยรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้หรือไม่?
#News1 รายงาน