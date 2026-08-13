CSI LA โพสต์สะเทือน! เตรียมเปิดคลิปแฉ “ลูก สจ.” อ้างวางยารุม ขข.อดีตครูฝึกสอนจนติดเชื้อ

ประเด็นนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวกรณีรุมทำร้ายเพื่อน กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังเพจ **CSI LA** โพสต์ข้อกล่าวหาชุดใหม่ โดยระบุว่าเตรียมเปิดคลิปเกี่ยวกับนักเรียนที่เพจเรียกว่า **“ลูกเทพ สจ.101”** พร้อมเพื่อนรวม 3 คน
CSI LA กล่าวอ้างว่า นักเรียนรายดังกล่าว ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับกรณีใช้วัตถุลักษณะคล้าย ป.ตบและข่มขู่เพื่อน มีพฤติกรรมร้ายแรงอีกเหตุการณ์ โดยเพจระบุว่าเจ้าตัวพร้อมเพื่อนรวม 3 คน **วางยาและรุม ขข.อดีตครูฝึกสอน จนผู้เสียหายติดเชื้อ** พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งราย และประกาศเตรียมนำคลิปออกมาเปิดเผย
ล่าสุด CSI LA ยังเข้าไปคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ โดยระบุข้อความว่า
> **“อยากรู้เซนคาเบรียลจะเก็บ เด็กขยะแบบนี้ไว้อีกไหม”**
คอมเมนต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามโดยตรงไปถึงโรงเรียน หลังเพจประกาศว่าจะเปิดข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ออกแถลงการณ์กรณีทำร้ายเพื่อน ยืนยันว่าโรงเรียน **ไม่เพิกเฉยต่อเหตุความรุนแรง** ได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งประสานตำรวจและส่งมอบหลักฐาน พร้อมย้ำว่าฐานะหรืออิทธิพลของบุคคลไม่มีผลต่อการพิจารณาของโรงเรียน
ส่วนคดีเดิม ตำรวจ สน.สามเสนรับเป็นคดีแล้ว หลังผู้ปกครองนักเรียนชายอายุ 14 ปีเข้าแจ้งความ โดยตำรวจเรียกคู่กรณีและผู้ปกครองมาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ขณะที่วัตถุลักษณะคล้าย ป.ซึ่งปรากฏในคลิปถูกตรวจยึดและส่งพิสูจน์ เบื้องต้นพบว่าเป็น **ป.อัดแก๊สใช้กระสุนพลาสติก หรือบีบีกัน** ไม่ใช่ ป.จริง
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกคดีเดิมออกจากข้อกล่าวหาชุดใหม่ให้ชัดเจน เพราะกรณี **วางยา รุม ขข. และทำให้อดีตครูฝึกสอนติดเชื้อ** ขณะนี้ยังเป็นข้อมูลที่ CSI LA กล่าวอ้าง และจากการตรวจสอบล่าสุด **ยังไม่พบการยืนยันจากตำรวจหรือหน่วยงานทางการว่าข้อกล่าวหาชุดใหม่นี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว**
จึงต้องจับตาว่า **คลิปที่ CSI LA ประกาศเตรียมเปิด** จะมีรายละเอียดหรือหลักฐานอะไรเพิ่มเติม รวมถึงจะมีผู้เสียหายออกมาแจ้งความหรือให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ หลังเรื่องราวของนักเรียนกลุ่มนี้ถูกตั้งคำถามหนักขึ้นอีกครั้ง
**ที่มา: CSI LA**
**NEWS1 รายงาน**