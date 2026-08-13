ชัยชนะ เดชเดโช ถูกโยงชื่อปมอดีตรัฐมนตรีตบ รอง ผกก. เจ้าตัวออกโรงปฏิเสธ

กลายเป็นประเด็นร้อนในนครศรีธรรมราช หลังมีกระแสข่าวกล่าวอ้างว่า “อดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่” มีเหตุทำร้ายร่างกาย รอง ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ภายในงานศพ โดยมีการกล่าวอ้างถึงสาเหตุเรื่อง “ไม่ช่วยหาเสียง” ก่อนที่ชื่อของ ชัยชนะ เดชเดโช จะถูกเชื่อมโยงกับกระแสข่าวดังกล่าว
ล่าสุด ชัยชนะออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจน ยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวอ้าง ไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าตนกับนายตำรวจที่ถูกพาดพิงรู้จักและเคารพนับถือกันมายาวนาน อีกทั้งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติ และมองว่าการถูกโยงชื่อครั้งนี้อาจเป็นความพยายามดิสเครดิตทางการเมือง
ด้าน พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริยะ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ออกมาชี้แจงเช่นกันว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีรายงานการแจ้งเหตุหรือพยานยืนยันเหตุทำร้ายร่างกายตามกระแสข่าว และเมื่อสอบถาม รอง ผกก.สืบสวน ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรง เจ้าตัวยืนยันว่า ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายตามที่เป็นข่าว
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงคำปฏิเสธ เนื่องจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญ ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใด หากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือสิทธิพิเศษ
ดังนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่ควรสรุปว่า ชัยชนะเป็นผู้ก่อเหตุตามกระแสข่าว เพราะเจ้าตัวปฏิเสธ ขณะที่ตำรวจผู้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้าย
สิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือ ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงพยานบุคคล ภาพจากกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานอื่นในงานศพ ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวอ้างเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และเหตุใดชื่อของชัยชนะจึงถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าว
#News1 รายงาน