น้ำมันแพง-ค่าขนส่งพุ่ง ดันดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยับ5.8%

ต้นทุนแพงเป็นเหตุ! พลังงานและค่าขนส่ง ที่ปรับสูงขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หนุนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก.ค. เพิ่ม 5.8% มองแนวโน้ม ส.ค.ยังขยายตัวต่อเนื่อง
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผย ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2569 เท่ากับ 112.8 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568 (YoY) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.8% โดยมีสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ พลังงาน ค่าขนส่ง ปรับสูงขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น 4.7 % จากการสูงขึ้นของไม้แบบ บานหน้าต่าง บานประตู จากราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน
หมวดซีเมนต์ สูงขึ้น 0.2 % จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนกาวซีเมนต์ เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น 9.3 % คอนกรีตผสมเสร็จ คานคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง และท่อระบายน้ำคอนกรีต เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น 0.2 % จากการสูงขึ้นของเมทัลชีท ชีทไพล์เหล็ก ท่อเหล็กดำ และลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น 3.2 % จากการสูงขึ้นของกระเบื้องเคลือบปูพื้น และกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาเนื่องจากราคาพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ) และวัตถุดิบ (สารเคลือบ แร่ซิลิกา) ปรับสูงขึ้น
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้น 1.8 % จากการสูงขึ้นของสีน้ำอะคริลิคทาภายนอก สีเคลือบน้ำมัน และสีทาเคลือบพื้น Epoxy สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ (ผงสี อีพ็อกซีเรซิน ตัวทำละลาย)
หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้น 2.6 % จากการสูงขึ้นของกระจกเงา ราวแขวนผ้าติดผนัง และที่ปัสสาวะเซรามิก เนื่องจากกระบวนการผลิตใช้พลังงานในปริมาณสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น 12.6 % จากการสูงขึ้นของสายไฟทุกชนิด อาทิเช่น สายเคเบิล THW สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY และสายไฟฟ้า VCT ตามราคาวัตถุดิบหลัก (ทองแดง) ในตลาดโลกที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับสูง และท่อพีวีซีสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้น 13.0 % จากการสูงขึ้นของยางมะตอยที่ราคาปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงและความไม่แน่นอน และวัสดุธรรมชาติ (หิน ดิน ทราย) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องจักร
ผู้อำนวยการ สนค. มองแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2569 จะยังขยายตัวต่อเนื่องจากหลายปัจจัย 1)ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค(ตะวันออกกลาง และรัสเซีย–ยูเครน) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานผันผวนสูง
2) ราคาทองแดงในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและการก่อสร้าง Data Center เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาของสายไฟฟ้าทุกชนิดปรับราคาสูงขึ้น
3) ความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงการด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐ