ทวงคืนที่ดืนมรดก
ป้า บอกมันไม่ใช่วัด
ทวงคืนที่ดินจากวัด ที่ขอนแก่น ส่วนใหญ่เข้าใจตามคำพิพากษาศาลฎีกา ว่าเมื่อเจ้าของที่เอ่ยวาจา กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัด ณ.บัดดล
ฎีกานี้คงใช้กับวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นวัดที่ปรากฎชื่อทางการรับรองขึ้นทะเบียนไว้ ไม่ใช่วัดเถื่อน หรือวัดที่ไม่มีความถูกต้องตามกฎหมาย
ป้า เขาอ้างสิทธิ์ทวงคืนที่ดินมรดก เพราะตรวจสอบมาแล้ว พบว่าวัดที่รับที่ดินไป ยังไม่ใช่วัดตามความหมายของกฎหมาย จึงทวงคืนได้ ไม่ใช่ประเด็นตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่วางแนวไว้ เอ่ยปากยกที่ดินให้วัด กรรมสิทธิ์โอนไปให้วัดอย่างสมบูรณ์ โดยทันที ไม่ต้องทำนิติกรรมตามแบบ ที่กฎหมายกำหนด
ป้ายังอ้างว่า เตี่ยแสดงเจตนายกที่ดินให้วัด โดยมีเงื่อนไขเขียนในสัญญาจะยกให้ เมื่อวัดเป็นวัดแล้ว เมื่อเป็นวัดแล้วจะยกที่ดินให้ เตี่ยป้ารอบคอบไม่ธรรมดา
ดูแล้ว ป้า ผู้เปิดประเด็น ไม่ธรรมดา ฟังไม่ครบถ้วน อย่าด่วนฟันธง ป้ายกประเด็นมีสัญญาว่าจะให้ เป็นหลักฐาน ซึ่งเตี่ยป้าทำไว้จะยกที่ดินให้ต่อเมื่อวัดเป็นวัดตามกฎหมาย ถือว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง หมายความว่า วัดจะได้ที่ดินต่อเมื่อเป็นวัดตามทะเบียนสำนักงานพุทธศาสนาแล้ว
อย่าเข้าใจว่าวัดเป็นสาธารณะ การยกที่ดินที่แสดงเจตนาแล้วมีผลทันที ไม่ต้องไปทำนิติกรรมตามแบบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะการยกให้เป็นสาธารณะประโยชนเ์ท่านั้น