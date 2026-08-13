มาร์ค พิตบูลโพสต์เดือด! ลั่นไกใส่โจรในบ้านยังผิด ฟาดนายกฯ “หัว ด.”

กลายเป็นอีกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงต่อนโยบายควบคุม ป. หลัง มาร์ค พิตบูล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเดินหน้าควบคุมการพกและการใช้ ป.อย่างเข้มงวด
มาร์ค พิตบูล ระบุข้อความตอนหนึ่งในลักษณะว่า “ลั่นไกใส่โจรในบ้านก็ยังผิด” พร้อมตั้งคำถามว่า หากประชาชนไม่สามารถใช้ ป.ป้องกันตัวเองในสถานการณ์ที่ถูกคุกคามได้ จะเหลือทางเลือกในการปกป้องชีวิตและครอบครัวอย่างไร ก่อนวิจารณ์นายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “หัว ด.”
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการควบคุม ป. โดยย้ำถึงการไม่พก ป.ในที่สาธารณะ รวมถึงกล่าวถึงกรณีการใช้ ป.กับผู้บุกรุกภายในบ้าน จนเกิดข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงขอบเขตระหว่างนโยบายควบคุม ป.กับสิทธิในการป้องกันตนเอง
อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าการใช้กำลังป้องกันตัวจากโจรภายในบ้านจะเป็นความผิดทุกกรณี เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 รับรองหลักการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีภยันตรายจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึง โดยการตอบโต้ต้องพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
ประเด็นจึงไม่ได้อยู่เพียงเรื่องการควบคุม ป. แต่กำลังนำไปสู่คำถามว่า รัฐบาลจะวางเส้นแบ่งอย่างไรระหว่างการควบคุมการใช้ ป.กับสิทธิของประชาชนในการปกป้องชีวิต ครอบครัว และทรัพย์สินของตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนข้อความรุนแรงที่ใช้วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนั้น เป็น ถ้อยคำและความคิดเห็นของมาร์ค พิตบูลโดยตรง ไม่ใช่ถ้อยคำของ NEWS1
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงอาจต้องอธิบายให้ชัดว่า นโยบายควบคุม ป.ที่กำลังผลักดันจะมีขอบเขตเพียงใด และจะกระทบต่อหลักการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 หรือไม่
#NEWS1 รายงาน