รักแม่นะ แต่ขอเว้นมะลิสักปี! เกิดมาไม่เคยเจอ ลิตรละ 1,000 บาท

ใกล้วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งแรงจนหลายคนอาจต้องคิดหนัก หลัง กรมการค้าภายในลงพื้นที่ปากคลองตลาด วันที่ 11 สิงหาคม 2569 ตรวจสอบสถานการณ์ซื้อขาย พบมะลิสดเกรด A ขยับขึ้นไปถึง ลิตรละ 1,000 บาท จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันแม่ ขณะที่ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง
ผู้ค้าระบุว่า มะลิที่เข้าสู่ปากคลองตลาดส่วนใหญ่มาจาก นครสวรรค์และกำแพงเพชร แต่ปีนี้สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุกและอากาศเย็น ส่งผลให้มะลิออกดอกน้อยและดอกเสียหาย ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการในช่วงเทศกาล ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สถานการณ์ไม่ได้เกิดเฉพาะกรุงเทพฯ โดยที่ ภูเก็ต มีรายงานราคาดอกมะลิสูงถึงกิโลกรัมละ 1,400-1,500 บาท ขณะที่อุทัยธานีพบราคาสูงถึงประมาณ 1,500 บาทต่อกิโลกรัม หลังฝนกระทบผลผลิต จนร้านดอกไม้บางแห่งต้องปรับราคาพวงมาลัยเพิ่มขึ้น
ด้านกรมการค้าภายในได้กำชับผู้ค้าให้ ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมแนะนำประชาชนให้เปรียบเทียบทั้งราคาและคุณภาพจากหลายร้านก่อนตัดสินใจซื้อ
ราคามะลิที่พุ่งถึงลิตรละพันจึงอาจทำให้วันแม่ปีนี้ หลายครอบครัวเลือกเปลี่ยนจากพวงมาลัยมะลิราคาแพง มาเป็นดอกไม้ชนิดอื่นหรือของแทนใจ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความรักและความกตัญญูต่อแม่ไม่ได้วัดกันที่ราคาของดอกมะลิ
รักแม่เหมือนเดิม แต่อาจต้องขอเว้นมะลิสักปี เพราะราคาปีนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริง ๆ
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