หนุ่ม 20 ทำวงการไรเดอร์เสื่อม! โดนรวบไม่สลด ล่า นร.ญ. ไป “ขข.”

ตำรวจ กก.ดส. บช.น. เข้าจับกุมหนุ่ม 20 อาชีพไรเดอร์ ตามหมายจับ หลังถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุกับ นร.ญ. 15 ซึ่งใช้บริการรถรับส่ง ก่อนพาออกนอกเส้นทางไปยังบ้านพักและก่อเหตุ “ขข.”
จากการสอบสวน มีรายงานว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็น นร.ญ. ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลว่าอาจมีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
พฤติการณ์ตามรายงานระบุว่า ผู้ต้องหามักขี่รถวนเวียนบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อมองหา นร.ญ. ที่ต้องการเดินทาง ก่อนเสนอค่าโดยสารราคาถูกกว่าปกติ และอาศัยจังหวะพาผู้โดยสารออกนอกเส้นทางไปยังบ้านพัก
สำหรับกรณี นร.ญ. 15 หลังเกิดเหตุมีรายงานว่าผู้ต้องหาพากลับไปส่งที่บ้าน พร้อม ขขู่. ไม่ให้เปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้น ก่อนผู้ปกครองทราบเรื่องและเข้าแจ้งความกับตำรวจ จนนำไปสู่การรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับ
คดีนี้สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่เดินทางเพียงลำพัง โดยเฉพาะการใช้บริการรถรับส่งนอกระบบ ซึ่งอาจไม่มีข้อมูลการเดินทางและผู้ขับขี่บันทึกอยู่ในระบบ
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาเป็นการกระทำเฉพาะบุคคล ไม่ควรเหมารวมไปถึงไรเดอร์ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้เสียหายเพิ่มเติม และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน