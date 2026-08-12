พีมูฟยุติชุมนุม 9 วัน! กลับบ้านหลัง ครม.รับทราบข้อเสนอ ตั้งวงศึกษาธนาคารที่ดิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2569 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 10 ประกาศยุติการปักหลักชุมนุมบริเวณสำนักงาน ก.พ.ร. หลังชุมนุมต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยเฉพาะประเด็นโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน
พีมูฟระบุว่า ผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟถูกนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.รับทราบแล้ว โดยกรณี โฉนดชุมชน มีแนวทางดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มาตรา 10 (4) ภายใน 1 เดือน พร้อมแนวทางคุ้มครองพื้นที่จากการคุกคาม
ส่วนกรณี ธนาคารที่ดิน ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าต่อในรูปแบบใด แต่มีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาศึกษาแนวทาง โดยกำหนดประชุมครั้งแรกวันที่ 19 สิงหาคม 2569 มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการอีก 12 ชุดที่ลงนามแต่งตั้งแล้ว จะจัดประชุมนัดแรกภายใน 30 วัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม การประกาศกลับบ้านครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าพีมูฟยุติการเคลื่อนไหวหรือยุติข้อเรียกร้อง แต่เป็นการยุติการปักหลักชุมนุมเพื่อกลับไปติดตามผลจากกลไกที่รัฐบาลรับเรื่องไว้ โดยพีมูฟประกาศชัดว่าจะยังคงกำกับติดตามรัฐบาลจนกว่าจะได้คำตอบและผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน พีมูฟยังคงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานำ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟและกลไกบางชุด โดยกล่าวหาว่านายปกรณ์เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาและจุดยืนของพีมูฟ
สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้จึงอยู่ที่ว่า คำรับเรื่องและกลไกศึกษาของรัฐบาลจะนำไปสู่การตัดสินใจตามข้อเรียกร้องจริงหรือไม่ เพราะการรับเรื่องหรือการตั้งคณะศึกษายังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย โดยเฉพาะธนาคารที่ดินที่ยังต้องรอผลการพิจารณา
ความกังวลเรื่องความแน่นอนของท่าทีรัฐบาลมีตัวอย่างให้เห็นจากกรณี แลนด์บริดจ์ ซึ่งท่าทีของรัฐบาลเคยสร้างความสับสนต่อสาธารณะ ก่อนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะยืนยันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมว่า โครงการไม่ได้ถูกพับ และสามารถนำกลับมาปัดฝุ่นได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนา Missing Link และท่าเรือก่อน
ดังนั้น สำหรับพีมูฟ การยุติชุมนุม 9 วันครั้งนี้จึงยัง ไม่ใช่บทสรุปของการต่อสู้ แต่เป็นการกลับบ้านเพื่อรอและติดตามคำตอบจากรัฐบาลว่า สิ่งที่รับทราบและตั้งกลไกไว้จะเกิดผลจริงเพียงใด
พีมูฟเองประกาศไว้ชัดว่า จะกลับไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องในพื้นที่และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป พร้อมติดตามทั้งโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน และปัญหาอื่น ๆ จนกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม
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