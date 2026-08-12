มุสลิมไทยตั้งคำถาม! อังคณาปรากฏตัวร่วมเครือข่ายหญิงบริการ จี้รัฐบาลขอสิทธิแรงงาน-ประกันสังคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เครือข่ายผู้ให้บริการทาง พ. และมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เดินทางมายังบริเวณทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งให้คำรับรอง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ให้บริการทาง พ. พ.ศ. .... ฉบับประชาชน เพื่อเปิดทางให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ เครือข่ายระบุว่าต้องการให้ผู้ให้บริการทาง พ. ซึ่งมีอยู่กว่า 300,000 คนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัยและมาตรฐานอาชีวอนามัยในการทำงาน
ขณะเดียวกัน ปรากฏภาพ อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา อยู่ร่วมกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหว จนนำไปสู่คำถามในอีกมิติหนึ่ง โดยเฉพาะจากมุมมองของชาวมุสลิม เนื่องจากหลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามชัดเจนต่อการมีความสัมพันธ์ทาง พ. นอกการสมรส รวมถึงการค้าบริการทาง พ.
ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามจึงอยู่ที่ว่า การเข้าร่วมและสนับสนุนข้อเรียกร้องเพื่อให้ผู้ให้บริการทาง พ. ได้รับสิทธิแรงงานและประกันสังคม ควรถูกแยกออกจากการสนับสนุนตัวอาชีพดังกล่าวหรือไม่ และอังคณามีจุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างไร
ทั้งนี้ การเรียกร้องให้บุคคลได้รับความคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบหรือเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าเป็นการรับรองว่าการค้าบริการทาง พ. ถูกต้องตามหลักศาสนา จึงเป็นประเด็นที่ควรเปิดพื้นที่ให้อังคณาชี้แจงเจตนาและจุดยืนอย่างชัดเจน
สำหรับร่างกฎหมายที่เครือข่ายกำลังผลักดัน มีเป้าหมายให้ผู้ให้บริการทาง พ. เข้าสู่ระบบการคุ้มครองด้านแรงงานและประกันสังคม รวมถึงกำหนดมาตรฐานสถานที่ทำงาน โดยขณะนี้เครือข่ายกำลังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีให้คำรับรองร่างเพื่อเดินหน้าสู่รัฐสภา
จึงต้องติดตามว่า อังคณาจะอธิบายจุดยืนต่อข้อเรียกร้องครั้งนี้อย่างไร โดยเฉพาะในมิติที่ถูกตั้งคำถามถึงความสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม
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