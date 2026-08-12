ไข่ไม่ขาดตลาด! พาณิชย์ ยันผลผลิตเพียงพอ จัด'ไข่ไทยช่วยไทย'ลดค่าครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ ปฏิเสธข่าวลือส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศจนเกิดภาวะขาดตลาด ยืนยันปริมาณในประเทศยังมีเพียงพอ ขณะที่ค้าภายใน เร่งประสานปศุสัตว์บริหารปริมาณ พร้อมจัด "ไข่ไทยช่วยไทย"ราคาถูกกว่าท้องตลาด 13–31 สิงหาคม 2569 ช่วยลดค่าครองชีพ
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า รับทราบผลกระทบจากภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงนี้ จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านปริมาณ ราคา และการกระจายสินค้า เพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในด้านการบริหารจัดการราคา ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษแก่ประชาชน ภายใต้โครงการ “ไข่ไทยช่วยไทย” โดยจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ระหว่างวันที่ 13–31 สิงหาคม 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสม
หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาไข่ไก่ไม่เพียงพอ ขอให้ประชาชนติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อประสานการช่วยเหลือ
นอกจากนี้ ได้ประสานห้างค้าส่งและค้าปลีก ให้ช่วยจัดโปรโมชั่นจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้กับประชาชน พร้อมช่วยกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ด้านราคาและการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นกรณีเฉพาะ กรมการค้าภายใน เร่งเข้าไปบริหารจัดการเป็นรายพื้นที่ โดยในจังหวัดนครราชสีมา ทางพาณิชย์จังหวัด ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานผู้ค้าในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน พร้อมจัดหาไข่ไก่เพิ่มเติมจากแหล่งผลิตอื่นเข้ามาจำหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ำว่า จากการตรวจสอบพบว่า ข่าวการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศจนทำให้เกิดภาวะขาดตลาด เป็นเพียงข่าวลือที่ได้รับการบอกต่อมาและไม่ได้รับการยืนยัน โดยผู้ค้ายังคงมีไข่ไก่จำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกวัน และสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้
ด้าน นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในเบื้องต้น ได้เร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผลผลิตไข่ไก่ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยมีแนวทางในการยืดระยะเวลาเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อรักษาปริมาณ และเพิ่มการผลิตไข่ไก่ในระบบ บรรเทาภาวะผลผลิตตึงตัวในระยะนี้ โดยจะติดตามสถานการณ์ด้านผลผลิต ความต้องการบริโภค และการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่เกิดความสมดุล ทั้งในด้านเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
เช่นเดียวกับกรมการค้าภายใน ที่จะติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านปริมาณ ราคา การกระจายสินค้า พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภค หากประชาชนพบปัญหาไข่ไก่ไม่เพียงพอ หรือพบการจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบ ประสานจัดหา และช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว