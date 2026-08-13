'โรงเรียน' กำลังไม่ปลอดภัย
โจทย์ใหญ่ท้าทาย
ยิ่งกว่าปฏิรูปการศึกษา
เหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะสิ่งที่น่ากังวลกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ คือข้อเท็จจริงที่ว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้กำลังปรากฏซ้ำในสังคมไทย และบางครั้งพื้นที่ที่ควรเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ที่สุดสำหรับเด็ก กลับกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุเสียเอง
หากย้อนดูช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อยมีเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนที่สร้างความสูญเสียในลักษณะใกล้เคียงกันเกิดขึ้นหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุกราดยิงโคราชเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เหตุเยาวชนอายุ 14 ปีก่อเหตุที่สยามพารากอนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เหตุกราดยิงตลาด อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 6 ราย และเหตุคนร้ายบุกใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 จนผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิต ก่อนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ตัวเลขและรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์แตกต่างกัน แรงจูงใจแตกต่างกัน อายุของผู้ก่อเหตุก็แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ อาวุธปืนสามารถเปลี่ยนความขัดแย้ง ปัญหาส่วนตัว หรือภาวะกดดันของคนคนหนึ่ง ให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่กระทบผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที และเมื่อผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน คำถามยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะต้องย้อนกลับไปถามว่า ก่อนที่เด็กคนหนึ่งจะตัดสินใจใช้ความรุนแรงนั้น มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และมีใครเห็นหรือไม่
โดยเฉพาะเมื่อเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งตามหลักการพื้นฐานควรเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถเรียนรู้ เติบโต และรู้สึกว่าตนเองได้รับการปกป้อง โรงเรียนจึงไม่ควรมีหน้าที่เพียงสอนหนังสือหรือควบคุมระเบียบวินัย แต่ต้องเป็นหนึ่งในระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็กเมื่อเผชิญปัญหาด้วย
แน่นอนว่าไม่มีโรงเรียนใดสนับสนุนความรุนแรง และไม่มีใครควรใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบของความขัดแย้ง แต่คำถามที่สังคมควรถามให้หนักขึ้นคือ โรงเรียนได้ทำทุกอย่างที่ควรทำแล้วหรือยัง ก่อนที่ปัญหาจะเดินทางมาถึงจุดที่เด็กเลือกใช้อาวุธ
ที่ผ่านมา เมื่อเด็กถูกกลั่นแกล้ง ถูกคุกคาม มีปัญหากับเพื่อน หรือเผชิญความขัดแย้ง หลายกรณีผู้บริหารโรงเรียนพยายามให้เรื่องจบลงด้วยการให้แต่ละฝ่ายเลิกแล้วต่อกัน เพื่อให้เรื่องยุติเร็วที่สุด มากกว่าการค้นหาต้นตอของปัญหาและจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุอย่างจริงจัง บางครั้งเหตุผลเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของสถานศึกษา หรือความต้องการไม่ให้เรื่องบานปลาย อาจทำให้ปัญหาถูกเก็บเงียบมากกว่าถูกแก้ไข
เช่นเดียวกับกระแสการชี้นิ้วไปที่สื่อสังคมออนไลน์ เกม หรือเนื้อหาความรุนแรงบนอินเทอร์เน็ต แม้สิ่งเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องศึกษา แต่การอธิบายเหตุรุนแรงด้วยคำตอบเดียวอาจง่ายเกินไป เพราะเด็กและเยาวชนจำนวนมหาศาลใช้โซเชียลมีเดีย ดูเนื้อหาที่มีความรุนแรง หรือเล่นเกมที่มีการต่อสู้ แต่ไม่ได้กลายเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง
การป้องกันเหตุจึงต้องขยับจากการรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ไปสู่การสร้างระบบป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งระบบรับเรื่องร้องเรียนที่เด็กเข้าถึงได้ การคัดกรองความเสี่ยง การจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งอย่างจริงจัง การมีผู้ใหญ่ที่เด็กไว้วางใจ และการประสานผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบสัญญาณอันตราย
ขณะเดียวกัน เรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังเช่นกัน เพราะต่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลจิตใจที่ดีเพียงใด หากเด็กยังสามารถเข้าถึงอาวุธร้ายแรงได้ง่าย ช่องว่างดังกล่าวก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม
เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงไม่ควรถูกปิดฉากด้วยเพียงการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือกำหนดมาตรการตรวจค้น เพราะสิ่งเหล่านั้นจำเป็น แต่ไม่เพียงพอ หากระบบการศึกษายังไม่สามารถทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่า เมื่อเกิดปัญหา เขามีพื้นที่ให้พูด มีคนรับฟัง และมีระบบที่พร้อมช่วยเหลือก่อนที่ความคับข้องใจจะกลายเป็นความรุนแรง
บางทีเหตุการณ์ครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งจุดที่ประเทศไทยต้องกลับมาถามตัวเองว่า การปฏิรูปการศึกษาที่พูดถึงกันมานานนั้น ควรปฏิรูปเพียงหลักสูตร วิธีสอน หรือโครงสร้างการบริหารหรือไม่ เพราะโจทย์ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากพอสำหรับเด็กและเยาวชน
โรงเรียนที่ปลอดภัย ไม่ใช่เพียงโรงเรียนที่ไม่มีอาวุธปืนอยู่ในรั้ว แต่ต้องเป็นโรงเรียนที่สามารถมองเห็นปัญหาของเด็กได้ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นความสูญเสีย หรืออย่างน้อยที่สุดเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็สามารถหาทางออกและแยกคนสร้างปัญหาออกมา โดยไม่ปล่อยให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อต้องกลับไปเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ท้ายที่สุด โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่สามารถป้องกันทุกเหตุการณ์ร้ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเป็นสถานที่ที่เมื่อเด็กมีปัญหา เขารู้ว่าจะหันไปหาใคร และเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ผู้ใหญ่จะไม่เลือกซ่อนมันไว้ใต้พรม หากแต่กล้าเผชิญหน้า แก้ไขอย่างเป็นธรรม และปกป้องคนที่กำลังถูกคุกคามอย่างจริงจัง เพราะโรงเรียนที่ปลอดภัยที่สุด อาจไม่ใช่โรงเรียนที่ไม่เคยเกิดปัญหา แต่คือโรงเรียนที่ ไม่ปล่อยให้ปัญหาถูกซ่อนจนสายเกินไป