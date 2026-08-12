คนไทยข้องใจ! ทำไมรู้สึกเหมือนถูกปลดอาวุธ ขณะ ป.เถื่อนยังแก้ไม่ตก

กลายเป็นประเด็นที่สร้างคำถามในสังคม หลังรัฐบาลส่งสัญญาณเดินหน้าควบคุมอาวุธ ป. อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอาวุธที่อยู่ในระบบทะเบียน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนบางส่วนว่า เหตุใดมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรมจึงดูเหมือนมุ่งมายังผู้ครอบครอง ป.อย่างถูกกฎหมาย ขณะที่ปัญหา ป.เถื่อน ซึ่งอยู่นอกระบบทะเบียนและถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรม ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องพิสูจน์ว่าจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศแนวทางควบคุมอาวุธ ป.ให้เข้มงวดขึ้น โดยมีหลักคิดว่า อาวุธ ป.ที่ประชาชนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายควรเก็บไว้ในบ้าน ไม่ควรนำออกไปพกพา พร้อมมอบหมายให้มีการยกร่างกฎหมายควบคุมอาวุธ ป.ฉบับใหม่ เพิ่มความเข้มงวดและบทลงโทษมากขึ้น
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวทางเกี่ยวกับการออกหรือต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ป. ทั้ง ป.3 ป.4 และ ป.12 ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ของรัฐบาล โดยนโยบายครอบคลุมตั้งแต่การซื้อ การครอบครอง ไปจนถึงการพกพาอาวุธ ป.
แนวนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาจากประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ผ่านขั้นตอนการขออนุญาต มีทะเบียน และรัฐสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองอาวุธกระบอกใดว่า เหตุใดกลุ่มที่อยู่ในระบบและตรวจสอบได้ จึงดูเหมือนเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เข้มงวดขึ้น
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งจึงเกิดความรู้สึกว่า “เหมือนประชาชนกำลังถูกปลดอาวุธ” ทั้งที่อีกด้านหนึ่งประเทศไทยยังเผชิญปัญหา ป.เถื่อน ป.ไม่มีทะเบียน ป.ดัดแปลง และอาวุธที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอาวุธที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ครอบครองผ่านระบบทะเบียนได้ตั้งแต่ต้น
คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่า การเพิ่มความเข้มงวดกับประชาชนที่ครอบครอง ป.อย่างถูกกฎหมาย จะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมจากอาวุธได้มากน้อยเพียงใด หาก ป.เถื่อนที่อยู่นอกระบบยังไม่ถูกนำออกจากสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่ารัฐบาลจัดการเฉพาะ ป.ถูกกฎหมาย แต่ไม่แตะ ป.เถื่อนเลย ก็ไม่ตรงกับแนวนโยบายที่รัฐบาลประกาศ เพราะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดการ ป.เถื่อนควบคู่กัน รวมถึงแนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครอง ป.ผิดกฎหมายนำมาส่งมอบแก่รัฐ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางกฎหมายที่จะกำหนดต่อไป
แต่ประเด็นนี้กลับนำไปสู่คำถามอีกด้านว่า มาตรการรับคืน ป.เถื่อนจะสามารถนำอาวุธผิดกฎหมายออกจากสังคมได้จริงจำนวนเท่าใด และเมื่อสิ้นสุดช่วงเปิดโอกาสให้ส่งมอบแล้ว รัฐจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างไรกับ ป.เถื่อนที่ยังหลงเหลืออยู่ รวมถึงเครือข่ายผลิต ซื้อขาย ดัดแปลง และลักลอบจำหน่าย
หัวใจของข้อถกเถียงจึงอยู่ที่ “สมดุล” ระหว่างการควบคุม ป.ถูกกฎหมาย กับการกำจัด ป.เถื่อน
เพราะผู้ครอบครอง ป.ถูกกฎหมายมีชื่อ มีทะเบียน และข้อมูลอยู่ในระบบของรัฐอยู่แล้ว การเพิ่มความเข้มงวดกับคนกลุ่มนี้จึงสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่โจทย์ที่ยากกว่าคือการตามหา ป.ที่รัฐไม่รู้ว่าอยู่กับใคร มีจำนวนเท่าใด ซื้อขายผ่านช่องทางใด และถูกนำไปใช้ก่อเหตุเมื่อใด
ในอีกด้านหนึ่ง เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยสาธารณะที่รัฐบาลนำมาใช้ประกอบการทบทวนกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดว่า การมีอาวุธ ป.โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องสามารถนำออกไปพกในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่มีข้อจำกัด
การถกเถียงเรื่องนโยบาย ป.ครั้งนี้จึงไม่ควรถูกลดทอนเหลือเพียงสองฝ่ายว่า “เอา ป.” หรือ “ไม่เอา ป.” แต่ควรตอบให้ได้ว่า มาตรการของรัฐจะลดอาวุธที่มีความเสี่ยงต่อสังคมได้จริงหรือไม่ และภาระจากมาตรการใหม่จะตกอยู่กับผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้ครอบครอง ป.เถื่อนอย่างสมดุลหรือไม่
หากรัฐบาลสามารถกวาดล้าง ป.เถื่อน ตัดช่องทางซื้อขายผิดกฎหมาย และนำอาวุธที่ตรวจสอบไม่ได้ออกจากสังคมได้จริง ควบคู่กับการกำกับผู้ครอบครอง ป.ถูกกฎหมายอย่างสมเหตุสมผล ข้อกังวลที่ทำให้ประชาชนบางส่วน “รู้สึกเหมือนถูกปลดอาวุธ” ก็อาจลดลง
แต่หากสิ่งที่ประชาชนมองเห็นชัดที่สุดกลับเป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาต การพกพา และการครอบครองของผู้ที่อยู่ในระบบ ขณะที่ผลการกวาดล้าง ป.เถื่อนยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คำถามว่า “เหตุใดคนที่ทำถูกกฎหมายจึงรู้สึกว่าตัวเองถูกควบคุมก่อนคนที่ถือ ป.ผิดกฎหมาย” ก็เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องตอบให้สังคมเข้าใจ
ท้ายที่สุด เป้าหมายของนโยบายควบคุมอาวุธควรอยู่ที่การทำให้ประชาชนปลอดภัยขึ้น และตัวชี้วัดสำคัญจึงไม่ควรมีเพียงจำนวนใบอนุญาตที่ถูกจำกัดหรือจำนวนผู้ครอบครอง ป.ที่ลดลง แต่ควรรวมถึงว่า ป.เถื่อนถูกนำออกจากสังคมได้จริงกี่กระบอก เครือข่ายซื้อขายผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีกี่ราย และคดีอาชญากรรมที่ใช้อาวุธลดลงจริงหรือไม่
เพราะนี่ต่างหากที่จะเป็นคำตอบว่า นโยบายครั้งนี้กำลัง “แก้ปัญหา ป.” ทั้งระบบ หรือกำลังเพิ่มความเข้มงวดกับคนที่อยู่ในระบบทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลัก
#NEWS1 รายงาน
ล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศแนวทางควบคุมอาวุธ ป.ให้เข้มงวดขึ้น โดยมีหลักคิดว่า อาวุธ ป.ที่ประชาชนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายควรเก็บไว้ในบ้าน ไม่ควรนำออกไปพกพา พร้อมมอบหมายให้มีการยกร่างกฎหมายควบคุมอาวุธ ป.ฉบับใหม่ เพิ่มความเข้มงวดและบทลงโทษมากขึ้น
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวทางเกี่ยวกับการออกหรือต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ป. ทั้ง ป.3 ป.4 และ ป.12 ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ของรัฐบาล โดยนโยบายครอบคลุมตั้งแต่การซื้อ การครอบครอง ไปจนถึงการพกพาอาวุธ ป.
แนวนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาจากประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ผ่านขั้นตอนการขออนุญาต มีทะเบียน และรัฐสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองอาวุธกระบอกใดว่า เหตุใดกลุ่มที่อยู่ในระบบและตรวจสอบได้ จึงดูเหมือนเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เข้มงวดขึ้น
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งจึงเกิดความรู้สึกว่า “เหมือนประชาชนกำลังถูกปลดอาวุธ” ทั้งที่อีกด้านหนึ่งประเทศไทยยังเผชิญปัญหา ป.เถื่อน ป.ไม่มีทะเบียน ป.ดัดแปลง และอาวุธที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอาวุธที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ครอบครองผ่านระบบทะเบียนได้ตั้งแต่ต้น
คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่า การเพิ่มความเข้มงวดกับประชาชนที่ครอบครอง ป.อย่างถูกกฎหมาย จะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมจากอาวุธได้มากน้อยเพียงใด หาก ป.เถื่อนที่อยู่นอกระบบยังไม่ถูกนำออกจากสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่ารัฐบาลจัดการเฉพาะ ป.ถูกกฎหมาย แต่ไม่แตะ ป.เถื่อนเลย ก็ไม่ตรงกับแนวนโยบายที่รัฐบาลประกาศ เพราะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดการ ป.เถื่อนควบคู่กัน รวมถึงแนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครอง ป.ผิดกฎหมายนำมาส่งมอบแก่รัฐ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางกฎหมายที่จะกำหนดต่อไป
แต่ประเด็นนี้กลับนำไปสู่คำถามอีกด้านว่า มาตรการรับคืน ป.เถื่อนจะสามารถนำอาวุธผิดกฎหมายออกจากสังคมได้จริงจำนวนเท่าใด และเมื่อสิ้นสุดช่วงเปิดโอกาสให้ส่งมอบแล้ว รัฐจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างไรกับ ป.เถื่อนที่ยังหลงเหลืออยู่ รวมถึงเครือข่ายผลิต ซื้อขาย ดัดแปลง และลักลอบจำหน่าย
หัวใจของข้อถกเถียงจึงอยู่ที่ “สมดุล” ระหว่างการควบคุม ป.ถูกกฎหมาย กับการกำจัด ป.เถื่อน
เพราะผู้ครอบครอง ป.ถูกกฎหมายมีชื่อ มีทะเบียน และข้อมูลอยู่ในระบบของรัฐอยู่แล้ว การเพิ่มความเข้มงวดกับคนกลุ่มนี้จึงสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่โจทย์ที่ยากกว่าคือการตามหา ป.ที่รัฐไม่รู้ว่าอยู่กับใคร มีจำนวนเท่าใด ซื้อขายผ่านช่องทางใด และถูกนำไปใช้ก่อเหตุเมื่อใด
ในอีกด้านหนึ่ง เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยสาธารณะที่รัฐบาลนำมาใช้ประกอบการทบทวนกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดว่า การมีอาวุธ ป.โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องสามารถนำออกไปพกในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่มีข้อจำกัด
การถกเถียงเรื่องนโยบาย ป.ครั้งนี้จึงไม่ควรถูกลดทอนเหลือเพียงสองฝ่ายว่า “เอา ป.” หรือ “ไม่เอา ป.” แต่ควรตอบให้ได้ว่า มาตรการของรัฐจะลดอาวุธที่มีความเสี่ยงต่อสังคมได้จริงหรือไม่ และภาระจากมาตรการใหม่จะตกอยู่กับผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้ครอบครอง ป.เถื่อนอย่างสมดุลหรือไม่
หากรัฐบาลสามารถกวาดล้าง ป.เถื่อน ตัดช่องทางซื้อขายผิดกฎหมาย และนำอาวุธที่ตรวจสอบไม่ได้ออกจากสังคมได้จริง ควบคู่กับการกำกับผู้ครอบครอง ป.ถูกกฎหมายอย่างสมเหตุสมผล ข้อกังวลที่ทำให้ประชาชนบางส่วน “รู้สึกเหมือนถูกปลดอาวุธ” ก็อาจลดลง
แต่หากสิ่งที่ประชาชนมองเห็นชัดที่สุดกลับเป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาต การพกพา และการครอบครองของผู้ที่อยู่ในระบบ ขณะที่ผลการกวาดล้าง ป.เถื่อนยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คำถามว่า “เหตุใดคนที่ทำถูกกฎหมายจึงรู้สึกว่าตัวเองถูกควบคุมก่อนคนที่ถือ ป.ผิดกฎหมาย” ก็เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องตอบให้สังคมเข้าใจ
ท้ายที่สุด เป้าหมายของนโยบายควบคุมอาวุธควรอยู่ที่การทำให้ประชาชนปลอดภัยขึ้น และตัวชี้วัดสำคัญจึงไม่ควรมีเพียงจำนวนใบอนุญาตที่ถูกจำกัดหรือจำนวนผู้ครอบครอง ป.ที่ลดลง แต่ควรรวมถึงว่า ป.เถื่อนถูกนำออกจากสังคมได้จริงกี่กระบอก เครือข่ายซื้อขายผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีกี่ราย และคดีอาชญากรรมที่ใช้อาวุธลดลงจริงหรือไม่
เพราะนี่ต่างหากที่จะเป็นคำตอบว่า นโยบายครั้งนี้กำลัง “แก้ปัญหา ป.” ทั้งระบบ หรือกำลังเพิ่มความเข้มงวดกับคนที่อยู่ในระบบทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลัก
#NEWS1 รายงาน