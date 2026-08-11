ลุงชาญงานงอก! ป.ป.ช.ชี้มีมูลผิดอาญา ปมเครื่องออกกำลังกาย 44 ล้าน

งานเข้าอีกระลอกสำหรับ นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี หลังมีรายงานว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญานายชาญพร้อมพวก กรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งของ อบจ.ปทุมธานี จำนวน 12 สัญญา 151 ชุด วงเงินรวมกว่า 74.1 ล้านบาท
ต้นเรื่องของคดีมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งตรวจพบว่า การจัดซื้อในช่วงปีงบประมาณ 2555-2556 มีการกำหนดราคาสูงกว่าราคาที่ สตง.สืบได้จากท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลการตรวจสอบพบว่า เครื่องออกกำลังกายหนึ่งชุดมีอุปกรณ์ 8 รายการ โดยราคาที่ สตง.สืบและคำนวณได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 195,658 บาทต่อชุด ขณะที่ อบจ.ปทุมธานีตั้งงบจัดซื้อประมาณ 500,000 บาทต่อชุด หรือแตกต่างกันกว่า 3 แสนบาทต่อชุด
เมื่อคำนวณเครื่องออกกำลังกายทั้งหมด 151 ชุด ราคาตามที่ สตง.สืบได้คิดเป็นประมาณ 29.54 ล้านบาท ขณะที่มีการจัดซื้อจริงรวมกว่า 74.11 ล้านบาท ทำให้ สตง.ประเมินส่วนต่างความเสียหายไว้ที่ 44,574,012 บาท ก่อนส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ การตรวจสอบในอดีตยังพบข้อสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบราคาและบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมเสนอราคา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.ปทุมธานีหลายรายถูกตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มติชี้มูลของ ป.ป.ช.ยังไม่ใช่คำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด โดยหลังจากนี้คดีต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย และผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิต่อสู้คดีและนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จากโครงการวงเงินกว่า 74 ล้านบาท แต่ถูกตรวจพบส่วนต่างราคากว่า 44 ล้านบาท คดีเครื่องออกกำลังกายของ อบจ.ปทุมธานีจึงเป็นอีกคดีที่ต้องจับตาว่า หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว กระบวนการดำเนินคดีจะเดินหน้าไปถึงจุดใด และใครบ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ถูกกล่าวหา
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