เครือข่ายหญิงบริการจี้รัฐบาล! ขอสิทธิแรงงาน-ประกันสังคม คุ้มครองกว่า 3 แสนคน

วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เครือข่ายผู้ให้บริการทาง พ. นำโดยมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ พร้อมตัวแทนพนักงานบริการจากหลายพื้นที่ เดินทางไปยัง ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งให้คำรับรอง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ให้บริการทาง พ. พ.ศ. .... ฉบับประชาชน เพื่อเปิดทางให้ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ทุกยุคก็มีเรา” พร้อมนำปากกาขนาดใหญ่มาเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองร่างกฎหมาย หลังร่างดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งต้องได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
เครือข่ายตั้งคำถามว่า การตีความร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอให้เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จะกลายเป็นข้อจำกัดต่อสิทธิของประชาชนในการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมย้ำว่าคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการทาง พ. ไม่สามารถรอได้
ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่า ร่างฉบับนี้มีผู้เข้าชื่อยื่น 10,650 รายชื่อ และผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ 10,293 รายชื่อ โดยสถานะอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีและการขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
ด้านเครือข่ายระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ให้บริการทาง พ. กว่า 300,000 คน และต้องการให้คนกลุ่มนี้ได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงาน ทั้งเรื่องสภาพการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานอาชีวอนามัย สิทธิตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม รวมถึงการลดการเลือกปฏิบัติ
สาระของร่างยังมุ่งกำหนดมาตรฐานสถานที่ทำงาน คุ้มครองผู้ให้บริการทาง พ. ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และรับรองสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ โดยเครือข่ายมองว่าการมีกฎหมายรองรับจะช่วยให้คนทำงานสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างเป็นระบบ
ขณะนี้จึงต้องจับตาการตัดสินใจของรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีจะให้คำรับรองร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชนหรือไม่ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากเครือข่ายที่ต้องการให้ผู้ให้บริการทาง พ. กว่า 3 แสนคน สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานและประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานอาชีพอื่น
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