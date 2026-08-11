ข้าราชการสะดุ้ง! 11 ตำแหน่งนี้ เกษียณเมื่อไหร่ยุบทันที

รัฐบาลเดินหน้าปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐครั้งใหญ่ หลัง ครม.เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคน โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ ทยอยยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการในสายงานสนับสนุนบางประเภท เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการ และไม่บรรจุข้าราชการใหม่ทดแทนในรูปแบบเดิม
มาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลต้องการควบคุมจำนวนกำลังคนและภาระงบประมาณด้านบุคลากรของภาครัฐ พร้อมปรับงานบางประเภทไปใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นหรือเทคโนโลยีทดแทน
สำหรับ 11 สายงานที่อยู่ในกลุ่มทยอยยุบเลิกตำแหน่ง ประกอบด้วย
1. เจ้าพนักงานธุรการ เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง
2. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. เจ้าพนักงานสื่อสาร
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
5. เจ้าพนักงานห้องสมุด
6. นายช่างขุดลอก
7. นายช่างพิมพ์
8. นายช่างภาพ
9. นายช่างศิลป์
10. บรรณารักษ์ ยกเว้นกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
11. ผู้ประกาศและรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทั้ง 11 สายงานในปัจจุบันจะถูกให้ออกจากราชการ แต่เป็นการทยอยยุบอัตราเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการ โดยเฉพาะเมื่อเกษียณ และจะไม่ใช้วิธีบรรจุข้าราชการใหม่เข้ามาทดแทนเหมือนที่ผ่านมา
รัฐบาลให้เหตุผลว่า งานสนับสนุนหลายประเภทสามารถปรับไปใช้รูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมกว่า รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ขณะที่กำลังคนและงบประมาณควรถูกนำไปใช้กับภารกิจหลักของรัฐที่ยังมีความจำเป็น
นโยบายดังกล่าวจึงน่าจับตาไม่เฉพาะข้าราชการปัจจุบัน แต่รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมสอบเข้ารับราชการ เพราะตำแหน่งบางสายงานที่เคยเปิดรับทดแทนผู้เกษียณ อาจไม่มีการเปิดบรรจุเป็นข้าราชการในรูปแบบเดิมอีกต่อไป
จากระบบเดิมที่ข้าราชการเกษียณแล้วหน่วยงานสามารถบริหารอัตราเพื่อหาคนมาทดแทน กำลังเปลี่ยนไปสู่แนวคิด “คนพ้นจากราชการ อัตราถูกทยอยยุบ” สำหรับสายงานที่รัฐเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การจ้างแบบข้าราชการ
นี่จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการลดขนาดกำลังคนภาครัฐ และอาจทำให้โครงสร้างการรับข้าราชการใหม่ของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป
#NEWS1 รายงาน