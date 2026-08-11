โกงสอบท้องถิ่นสงสัยต้องรื้อถึงปี 64 ป.ป.ช.รับไต่สวนคดีพิเศษแล้ว

งานนี้ดูท่าจะไม่ได้จบแค่การสอบท้องถิ่นปี 2568 หลังการขยายผลของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงย้อนกลับไปถึงการสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2564 จนล่าสุดมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็น คดีพิเศษ แล้ว
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 มีรายงานว่า ป.ป.ช.รับไต่สวนกรณีกล่าวหา คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2564 กับพวก กรณีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จุดสำคัญคือคดีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นผลจากการ ขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 โดยพบพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี 2564 มีพฤติการณ์ แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบ จากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นผู้สอบผ่าน หรือปรับคะแนนให้สูงขึ้น และพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในคดีเดิม
ที่น่าจับตาคือข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดระบุว่า มีการคาดหมายว่า ผู้กระทำผิดอาจเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการที่พบในคดีปี 2568 ทำให้ขอบเขตการตรวจสอบอาจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการสอบครั้งล่าสุดอีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ป.ป.ช.ได้ยกระดับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 เป็น คดีพิเศษ โดยระบุขอบเขตการตรวจสอบตั้งแต่ระดับอธิบดี ขบวนการนายหน้า ไปจนถึงผู้เข้าสอบ สะท้อนว่าการสอบสวนกำลังมุ่งตรวจสอบทั้งเครือข่าย ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้เข้าสอบที่ได้รับประโยชน์เท่านั้น
สำหรับคดีปี 2564 ป.ป.ช.ให้เหตุผลว่า มีผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ และอาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง จึงมีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษ
การพบหลักฐานย้อนหลังไปถึงปี 2564 จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า ขบวนการแก้คะแนนหรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบอาจดำเนินการมานานเพียงใด และมีบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการสอบในอดีตเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้วจำนวนเท่าใด
จากคดีสอบท้องถิ่นปี 2568 ที่กำลังถูกตรวจสอบ วันนี้เส้นทางการสอบสวนได้ย้อนกลับไปถึงการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี 2564 แล้ว และหากการไต่สวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเพิ่มเติม ก็ต้องจับตาว่า ป.ป.ช.จะขยายผลย้อนหลังไปถึงการสอบรอบอื่นอีกหรือไม่ และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเป็นขบวนการเดียวกันจริงหรือไม่
งานนี้จึงอาจไม่ใช่เพียงการตรวจสอบว่า “ใครโกงสอบปี 68” แต่กำลังกลายเป็นการรื้อเส้นทางย้อนหลังว่า ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
#NEWS1 รายงาน