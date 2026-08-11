มวลชนเจ็บจี๊ด! “พิพัฒน์” โวยถามม็อบต้องการอะไร SEC ก็ยกเลิกแล้ว เจอสวน “แลนด์บริดจ์” ยังไม่ได้ยกเลิก

กลายเป็นประเด็นร้อนหน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อ **นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม** ออกมาตั้งคำถามถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาเคลื่อนไหว โดยระบุว่าไม่เข้าใจว่าผู้ประท้วงยังต้องการอะไร หลังประเด็น **SEC หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้** ถูกยกเลิกไปแล้ว พร้อมขอให้หันมาเจรจากันแทนการชุมนุม
นายพิพัฒน์กล่าวในช่วงหนึ่งว่า **“ผมไม่อยากจะหาเรื่องนะครับ แล้วคุณจะมาฟื้นฝอยเพื่ออะไร”** พร้อมระบุว่า ทำเนียบรัฐบาลเป็นหน้าตาของประเทศ หากผู้ชุมนุมมีปัญหาหรือข้อเรียกร้องอะไร สามารถทำหนังสือหรือนัดหารือกับตนโดยตรงได้ และสถานที่ที่สะดวกที่สุดคือกระทรวงคมนาคม
พร้อมย้ำว่า เรื่อง SEC จบไปแล้ว หลังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าว จึงตั้งคำถามกลับไปยังผู้ชุมนุมว่า **วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้คืออะไร**
อย่างไรก็ตาม จุดที่ทำให้เรื่องนี้ยังไม่จบง่าย ๆ คือ **“SEC” กับ “แลนด์บริดจ์” ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสียทั้งหมด**
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน การหารือระหว่างนายพิพัฒน์กับเครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch มีข้อตกลงให้ **ยุติการผลักดันร่าง พ.ร.บ.SEC** และชะลอการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ระหว่างรอผลการศึกษาของคณะกรรมการที่มีนายเอกนิติเป็นประธาน
ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคม นายเอกนิติแถลงผลการศึกษา โดยเห็นว่าแลนด์บริดจ์ในรูปแบบเดิม **ยังไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ** และเสนอให้หันไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือและระบบรถไฟ Missing Link แทน
แต่เรื่องกลับมีรายละเอียดสำคัญตามมา เพราะวันที่ **27 กรกฎาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่า “แลนด์บริดจ์ไม่ได้ถูกพับ”** เพียงแต่รัฐบาลปรับแนวทางตามสถานการณ์ และหากในอนาคตสถานการณ์และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เหมาะสม ก็สามารถนำโครงการกลับมาปัดฝุ่นได้อีก
ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายประชาชนสามารถตั้งคำถามกลับได้ว่า หากรัฐบาลยืนยันว่าแลนด์บริดจ์ **“ยังไม่ได้ยกเลิก”** และสามารถนำกลับมาดำเนินการได้ในอนาคต แล้วจะถือว่าความกังวลของประชาชนต่อโครงการหมดไปแล้วจริงหรือไม่
ยิ่งเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีเองยังเคยระบุเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมถึงการเดินหน้าแลนด์บริดจ์ ก่อนที่ผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดนายเอกนิติจะออกมาในเวลาต่อมา สะท้อนให้เห็นว่าสถานะของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลมาตลอด
ดังนั้น ปมสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า **“SEC ยกเลิกแล้วหรือยัง”** เพราะร่างกฎหมาย SEC ถูกยุติการผลักดันไปแล้ว แต่สิ่งที่ประชาชนยังสามารถตั้งคำถามได้คือ **สถานะในระยะยาวของแลนด์บริดจ์ รวมถึงโครงการ Missing Link และการพัฒนาท่าเรือที่จะเข้ามาแทนที่นั้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อย่างไร**
ขณะที่นายพิพัฒน์ยืนยันว่า หากประชาชนมีข้อสงสัยควรเข้ามาพูดคุยกัน พร้อมระบุว่า การประท้วงทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย และขอให้ใช้ช่องทางเจรจาแทน
แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากรัฐบาลต้องการให้การชุมนุมยุติลง คำถามที่อาจต้องตอบให้ชัดเช่นกันคือ **แลนด์บริดจ์ “ยกเลิก” หรือเพียง “พักไว้ก่อน”**
เพราะล่าสุดนายกรัฐมนตรีเคยยืนยันชัดว่า **โครงการไม่ได้ถูกพับ และสามารถหยิบกลับมาปัดฝุ่นได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม** ขณะที่วันนี้นายพิพัฒน์กลับกล่าวถึงผลการศึกษาว่าเป็นอัน “พักหรือยกเลิกไป”
นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เสียงคัดค้านยังไม่จบ แม้ร่างกฎหมาย SEC จะถูกยุติไปแล้วก็ตาม
เมื่อฝ่ายหนึ่งถามว่า **“SEC ก็ยกเลิกแล้ว จะมาประท้วงอะไรอีก?”**
แต่อีกฝ่ายยังมีคำถามว่า **ถ้าแลนด์บริดจ์ยังสามารถถูกนำกลับมาปัดฝุ่นได้ แล้วเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วจริงหรือ?**
#NEWS1 รายงาน